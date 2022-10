Khởi tố kế toán trường mầm non tham ô, làm giả chữ ký chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 4/10, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Kiều (SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về tội "Tham ô tài sản", "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức".