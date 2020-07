Lâm Đồng đảm bảo an toàn hồ đập đón mùa mưa lũ

Ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Ngành nông nghiệp của Lâm Đồng đạt được những kết quả trên có vai trò rất lớn của hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất. Hệ thống này có vai trò hàng đầu, quyết định các vấn đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất".



Con đập tại huyện Đơn Dương thường xuyên được kiểm tra, duy tu. Ảnh: P.V

Hiện nay, tại Lâm Đồng có khoảng 430 công trình thủy lợi (47 công trình do tỉnh quản lý, hơn 380 công trình do huyện quản lý). Hệ thống các công trình đập, hồ chứa trên đã chủ động được nguồn nước tưới cho hơn 43.000ha đất canh tác. Hiện, diện tích gieo trồng được tưới đạt hơn 63%. Trong đó, diện tích ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước khoảng gần 38.000ha.

"Trong thời gian qua, được Bộ NNPTNT quan tâm và cùng với nhiều nguồn vốn khác của địa phương, các chương trình đề án, hệ thống thủy lợi của tỉnh Lâm Đồng đã từng bước được đầu tư, đáp ứng nhu cầu cơ bản phục vụ sản xuất. Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn đập luôn được chú trọng, các công trình có nguy cơ mất an toàn cao cơ bản được sửa chữa, nâng cấp kịp thời. Việc triển khai các quy định liên quan đảm bảo an toàn đập được triển khai và áp dụng đồng bộ. Vì vậy, đến nay tại địa phương chưa có công trình nào xảy ra sự cố gây mất an toàn" - ông Nguyễn Văn Châu thông tin.

Theo ông Châu, hiện nay, phần lớn các hồ thủy lợi vừa và nhỏ đã sử dụng từ nhiều năm trước. Một số hồ, đập trên địa bàn có thời gian sử dụng từ 30 - 40 năm.

Trong điều kiện thiếu kinh phí, số liệu tính toán, kỹ thuật thi công hạn chế, không phù hợp với điều kiện mưa lũ cực đoan hiện nay, để đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập, hồ chứa thủy lợi, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và hạn chế thiệt hại khi có sự cố công trình xây dựng, cần phải thường xuyên kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện các sự cố để sửa chữa kịp thời.