Lâm Đồng: Hàng xóm thông báo mới tá hỏa phát hiện gần 20 cây sầu riêng bị kẻ xấu đẽo gốc

Ngày 7/9, Công an huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với Công an xã Quốc Oai (huyện Đạ Tẻh) điều tra vụ gần 20 cây sầu riêng của anh Cao Thành Trung bị đẽo vỏ phần gốc, phá hoại.

Cũng trong sáng cùng ngày, Công an huyện Đạ Tẻh đã đến vườn sầu riêng của gia đình anh Trung, ghi nhận hiện trường, lấy thông tin, điều tra vụ việc.

Anh Trung bên một cây sầu riêng bị kẻ xấu đẽo gốc trong vườn của gia đình mình.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Trung cho biết, sáng ngày 7/9, do mưa nên anh không ra thăm được vườn sầu riêng. Sau đó, anh được hàng xóm báo một góc vườn sầu riêng của gia đình anh bị kẻ xấu đẽo gốc. Anh Trung ra vườn kiểm tra thì có 17 câu sầu riêng bị đẽo bỏ toàn bộ vỏ, vào đến phần gỗ của thân cây sầu riêng.

Những cây sầu riêng bị đẽo bỏ phần vỏ, sâu vào đến phần gỗ của cây.

"Sáng nay, Công an xã và Công an huyện đã đến ghi nhận hiện trường, điều tra vụ việc. Gần đây gia đình chúng tôi không có mâu thuẫn với ai, tôi có tình nghi một vài người và đã báo cáo công an để có hướng điều tra.

Vườn sầu riêng của gia đình tôi có gần 100 cây sầu riêng khoảng 4 năm tuổi, trồng trên diện tích khoảng 5.000m2. Năm ngoái, vườn sầu riêng đã cho thu bói, năm nay thì xảy ra sự việc. Mong cơ quan chức năng sớm điều tra được thủ phạm, để yên lòng người dân địa phương", anh Trung cho biết.

Tổng cộng có 17 cây sầu riêng của gia đình anh Trung bị kẻ xấu đẽo gốc.

Theo anh Trung, những cây sầu riêng bị đẽo gốc rất sâu, khó có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, hiện anh vẫn sử dụng thuốc liền sẹo để bôi vào, sau đó dùng bao nylon quấn vào phần gốc cây bị đẽo để không cho nước thấm vào vết thương của cây, hy vọng cứu sống được các cây sầu riêng bị đẽo gốc.