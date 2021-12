Làm sai lệch hồ sơ vụ án, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn đối diện hình phạt gì?

Như Dân Việt đã thông tin, theo thông tin từ Công an Hải Phòng, liên quan đến vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ có dấu hiệu Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 13/11/2020 tại quán Karaoke Hải Sơn 86, địa chỉ: phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, sáng ngày 28/12, Cơ quan điều tra – VKSND Tối cao đã tống đạt, thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Tiến Quang – nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Văn – nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn về Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, để điều tra, xử lý theo quy định.



Ông Trần Tiến Quang khi còn làm Trưởng Công an quận Đồ Sơn. Ảnh: P. Tuấn.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh mà ông Trần Tiến Quang và Vũ Hoàng Văn vừa bị khởi tố thuộc nhóm tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp được quy định tại Chương XXIV Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, bao gồm 24 tội danh (từ Điều 368 đến Điều 391).

Trong nhóm tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc nằm ở nhóm các tội phạm mà người phạm tội là người có chức vụ, quyền hạn trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc trong lĩnh vực khác (có 14 tội thuộc nhóm này) bao gồm từ Điều 368 đến Điều 379, Điều 381 và Điều 385.

Cụ thể Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc được quy định tại Điều 375 Bộ luật Hình sự. Tội danh này có khung hình phạt thấp nhất là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm (khoản 1), cao nhất là bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm (khoản 3).

Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, đây là hình phạt bổ sung.

Như vậy, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn có thể đối mặt với một trong những hình phạt như đã phân tích ở trên.

Theo luật sư Hòe, làm sai lệch hồ sơ vụ án, được hiểu là hành vi thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án.

Hành vi này được hiểu là làm cho nội dung của vụ án (hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính) không phản ánh đúng sự thật khách quan hoặc khác đi so với những tài liệu và chứng cứ đã được lập, thu thập theo đúng thủ tục tố tụng trước đó.

Dẫn đến hậu quả là làm cho những đánh giá chứng cứ không chính xác và người có thẩm quyền trong tiến hành tố tụng có thể ra quyết định, phán quyết không chính xác.

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. Mục đích nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, gồm các đối tượng sau: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Hội thẩm nhân dân, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự và các nhân viên tư pháp khác như Thư ký tòa án, nhân viên văn thư của các cơ quan điều tra, kiểm sát…có nhiệm vụ quản lý hồ sơ vụ án.

Trước đó, tháng 8/2021, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có kết luận điều tra vụ án "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn.

Đồng thời, đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Phạm Quang Tuấn - cựu Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn; Nguyễn Hữu Cường - cựu Đội phó điều tra tổng hợp; Đỗ Hữu Dũng - cựu Đội phó quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đinh Đình Việt - cựu Đội trưởng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy; Nguyễn Viết Công và Vũ Duy Thanh (đều là cán bộ công an quận Đồ Sơn) cùng về tội danh trên.