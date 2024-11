Dự án lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An: Từ kỳ vọng số hóa đến thực tế dang dở

Dự án "trong mơ"

Ngày 25/4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020 với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu Lưu trữ tỉnh Nghệ An đóng góp cho việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa của quốc gia và địa phương, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin số hóa thành nội dung hoạt động thường xuyên có tính chuyên nghiệp cao của Lưu trữ lịch sử tỉnh, ...

Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An nơi dự án được thực hiện. Ảnh: C.Th

Ngày 18/6/2015, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5948 QĐ-UBND-TrT về việc Phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An để thực hiện các nhiệm vụ từ năm 2014 – 2015 của Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 – 2020. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư đồng bộ trang thiết bị thực hiện công tác lưu trữ và quản lý về lưu trữ, tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư dự án là 5.323,4 triệu đồng.

Đến ngày 18/6/2015, UBND tỉnh Nghệ An lại có Quyết định số 2511 về Điều chỉnh báo cáo đầu tư và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện công trình: "Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tài tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An để thực hiện các nhiệm vụ từ năm 2014 – 2015 của Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An giao đoạn 2014 – 2020 (gọi tắt là Dự án). Tổng mức đầu tư được điều chỉnh lại là 5.210,8 triệu đồng.

Dự án được giao cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án được chia thành 6 gói thầu khác nhau để thực hiện, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã ký các hợp đồng thực hiện các phần trong Dự án với các đơn vị.

Trong đó có hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại điện tử Vinh-Incom trị giá 1.116 triệu đồng cho hạng mục mua sắm các hàng hoá, thiết bị phần cứng; phần mềm; các công việc thi công, lắp đặt…; và gói thầu số 2 với Công ty TNHH Đầu tư Tấn Đạt trị giá 3.638 triệu đồng, với hạng mục là phần mềm và các công việc chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, tài liệu".

Thực tế ngổn ngang, dang dở

Tuy nhiên, đến nay Dự án vẫn chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng, mục đích đặt ra của dự án chưa thực hiện được.

Cụ thể, Sở Tài chính Nghệ An có Văn bản 4812 ngày 11/11/2024 gửi các đơn vị, sở ngành trên địa bàn về việc đôn đốc báo cáo theo Kế hoạch số 300/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý các vướng mắc, tồn đọng vi phạm trong thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước (đối với công tác thu hồi tạm ứng đầu tư công; phê duyệt quyết toán trong các dự án đầu tư công và quản lý, sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất). Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh có một dự án chưa hoàn thành việc lập báo cáo quyết toán.

Theo công văn số 3176 ngày 14/11/2024 của Sở Nội vụ Nghệ An gửi Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An về việc hoàn thiện hồ sơ, yêu cầu Trung tâm này báo cáo dự án chưa hoàn thành việc lập báo cáo quyết toán. Dự án có giá trị quyết toán A-B là 4.066 triệu đồng; số vốn đã hoàn thành 2.922 triệu đồng.

Được biết, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An được thành lập vào ngày 13/7/2023 trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Văn thư – Lưu trữ, trực thuộc Sở Nội vụ Nghệ An. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập; có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực hiện các dịch vụ công về công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trao đổi qua điện thoại với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Việt Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An giao đoạn 2014 – 2020" trước đây do Chi cục Văn thư - Lưu trữ làm chủ đầu tư giai đoạn 2015-2016, nay được đổi tên thành Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An. Dự án trên Sở Nội vụ không làm chủ đầu tư, đơn vị là trên là đơn vị sự nghiệp công lập."

PV liên hệ với bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An. Bag Hoa nói: "Hiện tại tôi bận họp, ngày mai cũng họp cả ngày. Khi nào họp xong tôi sẽ liên hệ lại, thế nhé!"

Lời hứa hiện đại hóa lưu trữ lịch sử của Nghệ An vẫn còn bỏ ngỏ sau 8 năm, dư luận đặt câu hỏi: "Bao giờ dự án trên giấy này mới thành hiện thực?".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.