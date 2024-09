Làm sao để phân biệt chứng run vô căn và run trong Parkinson?

Phân biệt chính xác run vô căn và run do Parkinson sẽ giúp người bệnh điều trị hiệu quả.

Các điểm khác nhau của run vô căn và run trong bệnh Parkinson

Khác nhau ở triệu chứng

Mặc dù đều gây ra hiện tượng run, tuy nhiên đặc điểm của từng tình trạng này lại khác nhau giúp ta có thể phân biệt hai loại bệnh.

Trong khi bệnh nhân bị bệnh Parkinson có triệu chứng run tay nặng hơn khi nghỉ ngơi, thì bệnh nhân bị run tay vô căn có triệu chứng run tay khi cầm nắm hoặc làm việc. Cụ thể như sau:

– Run vô căn: Run thường xuất hiện ở tay hoặc đầu khi bạn cầm nắm các thứ như viết lách, đánh máy hoặc rót nước. Tập trung vào công việc khiến tay run nặng. Triệu chứng run tay giảm đi khi bạn nghỉ ngơi hoặc thả lỏng cơ thể.

– Bệnh Parkinson: Triệu chứng run của bệnh Parkinson tăng lên khi bạn nghỉ ngơi và giảm xuống khi bạn hoạt động. Bạn có thể bị run ở một bên cơ thể, run ngón tay hoặc bàn tay với biên độ nhỏ, theo kiểu lắc vẩy hoặc "vê thuốc" ở giai đoạn sớm của bệnh Parkinson. Sau đó, triệu chứng run có thể di chuyển xuống chân cùng bên và sau đó lan rộng sang nửa người còn lại, bắt đầu từ tay đến chân. Sau nhiều năm mắc bệnh Parkinson thì tình trạng run sẽ diễn ra cả khi nghỉ ngơi và khi hoạt động. Các triệu chứng khác của bệnh Parkinson bao gồm run, cứng đờ, chậm chạp khi di chuyển hoặc phối hợp động tác.

Khác nhau ở các yếu tố tăng nguy cơ hình thành

– Run vô căn: Có thể liên quan đến yếu tố di truyền, thời tiết khắc nghiệt (quá nóng hay quá lạnh làm cho các triệu chứng trở nên nặng hơn), hoặc khi người bệnh bị mệt mỏi hoặc lo âu khiến biên độ run tăng lên.

– Run trong bệnh Parkinson: Rượu không cải thiện triệu chứng run của bệnh nhân Parkinson và bệnh nhân thường ít bị ảnh hưởng bởi tiền sử gia đình. Nguyên nhân là vì Parkinson là do tình trạng thoái hóa các tế bào liềm đen khiến cơ thể không sản xuất đủ dopamine, chỉ khoảng 10% bệnh do di truyền gây ra.

Vương Lão Kiện - Giải pháp giúp kiểm soát bệnh run do mọi nguyên nhân

Run vô căn hay run trong Parkinson đều là bệnh lý thần kinh mạn tính, tiến triển chậm theo thời gian. Hiện chưa có thuốc đặc trị và không thể chữa khỏi hoàn toàn. Trong thực tế, bác sĩ cũng hạn chế kê đơn thuốc điều trị hai loại run này vì các thuốc gây nhiều tác dụng phụ và lệ thuộc thuốc khi dùng thời gian dài.

Do đó, nhiều người bệnh run vô căn và run trong Parkinson đã tìm đến giải pháp từ thảo dược để giảm run an toàn, không gây tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài. Tiêu biểu trong đó là viên uống thảo dược Vương Lão Kiện giúp giảm run chân tay, hăng say vận động, với thành phần chính là bộ đôi thảo dược "Thiên ma, Câu đằng".

Vương Lão Kiện - Hỗ trợ kiểm soát bệnh run vô căn an toàn, hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, một số hoạt chất sinh học tự nhiên có mặt trong Thiên ma, Câu đằng có khả năng cải thiện đáng kể tình trạng run, bởi tác dụng an thần, trấn tĩnh, ổn định tính dẫn truyền, đồng thời chúng còn có vai trò như tiền chất dinh dưỡng cho các tế bào thần kinh nên sẽ giúp cân bằng, điều chỉnh lại các rối loạn chức năng của não bộ, từ đó giúp giảm run chân tay hiệu quả.

Với thành phần từ các thảo dược tự nhiên, Vương Lão Kiện được đánh giá là một giải pháp tự nhiên hữu hiệu cho chứng bệnh run vô căn cũng như chứng run do nhiều nguyên nhân khác như Parkinson, rối loạn thần kinh thực vật, run do tuổi già, run sau tai biến…

Quả thật, đã có nhiều người bệnh tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm Vương Lão Kiện để kiểm soát tốt chứng run. Như trường hợp của bác Nguyễn Quốc Huy (Sóc Sơn, Hà Nội) đã giảm run đến 80%, bác chia sẻ:

"Ban đầu, uống Vương Lão Kiện đến hộp thứ 3 thì cũng không mấy cải thiện, chân tay vẫn run nhưng thấy đỡ được cái vai gáy. Lúc ấy vẫn còn bán tín bán nghi sợ như trước, nhưng thôi còn nước còn tát cứ uống tiếp xem. Uống đến hộp thứ 7 thì môi đỡ bị giật và lúc ấy thì mình mới tin tưởng thật sự vào cái sản phẩm Vương Lão Kiện này!"

Nhờ kết hợp dùng Vương Lão Kiện mà chứng run tay của bác Huy đã cải thiện hơn 80%.

Thừa thắng xông lên, bác Huy kiên trì uống đến hộp thứ 15 thì quả nhiên bệnh run đã cải thiện đáng kể: "Đến hộp thứ 15 thì tôi cầm được đũa ăn bình thường, lúc ý là vui lắm, cả nhà đều vui. Uống đến hộp thứ 20 là tôi bây giờ đi xe được rồi. Trước đây cầm quân cờ không được, run lắm nhưng giờ cầm thoải mái, nó cũng run nhưng chơi cờ được rồi. So với lúc nặng nhất thì giờ tôi đã cải thiện được 85% rồi."

Căn bệnh run tay chân khiến nhiều người dần mất đi tự tin vào bản thân, sống khép kín và đánh mất niềm tin cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần kiên trì điều trị và không quên kết hợp sử dụng Vương Lão Kiện hàng ngày thì bạn hoàn toàn có thể lấy lại sự tự tin và làm chủ cuộc sống.