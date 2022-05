Ra mắt thương hiệu bất động sản cao cấp tại Huế Bất động sản Thừa Thiên Huế được nhận định là thị trường có tiềm năng bứt phá trong tương lai gần. Ngày 21/5, tại Lô 11B, đường Hoàng Quốc Việt, Khu đô thị An Cựu City, TP Huế, Công ty TNHH Địa ốc Lâm Thuỷ Mộc ra mắt thương hiệu Lâm Thủy Mộc Center.

Chỉ trong vài tháng triển khai, hàng loạt căn hộ cao cấp đã được bán (PV)

Ông Hoàng Ngọc Hải - Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Lâm Thủy Mộc Center cho biết: “Với mục tiêu từng bước trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025, Huế tích cực hoàn thiện, nâng cao cơ sở hạ tầng, tập trung phát triển du lịch văn hóa, đẩy mạnh chính sách mở cửa kêu gọi đầu tư đa lĩnh vực. Từ đó thu hút được sự đổ bộ của nhiều ông lớn trên thị trường như Aeon Mall, Hòa Phát…

Bất động sản Thừa Thiên Huế được nhận định là thị trường có tiềm năng bứt phá trong tương lai gần. Với khát vọng phát triển bền vững đã phấn đấu trở thành cầu nối uy tín cho mọi nhu cầu bất động sản và kinh doạnh đia ốc tại Huế, công ty xây dựng thành công quy trình và dịch vụ đẳng cấp, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo ra giá trị khác biệt và chia sẻ cùng khách hàng. Qua đó nỗ lực góp sức mình vào sứ mệnh phát triển của ngành bất động sản Việt Nam".

Sau 3 năm thành lập, Công ty Địa ốc Lâm Thủy Mộc sở hữu 4 chi nhánh trên khắp cả nước: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hồ Chí Minh, Đồng Nai với đội ngũ gần 200 sale bất động sản chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm; đồng thời giới thiệu thành công nhiều dự án như: The Royal Đà Nẵng, The First Minh Linh Compound... Đặc biệt dự án An Cựu City Huế, đơn vị phân phối xuất sắc nhất quý I và quý II năm 2022 tại dự án An Cựu City – Huế. Chỉ trong vòng 2 tháng triển khai, 100 sản phẩm nhà phố và shophouse An Cựu City được đến tay người sử dụng.