Lâm Vissay theo đuổi giấc mơ indie song song cùng nghiệp diễn

"Em có biết" là MV thứ 2, sau "Bà là của tôi" hát chung với Nguyễn Kiều Oanh được phát hành năm 2020 thuộc dòng nhạc reggae, pha chất rock. Reggae đối với khán giả Việt Nam còn xa lạ và chưa phổ biến, nhưng rock thì đã khá quen thuộc, đặc biệt là với người nghe nhạc trẻ tuổi. Trước đó, năm 2015, nam diễn viên điện ảnh làm single "Tôi đã sai", hát chung với Kimmese theo phong cách trẻ trung và thu hút.



Ca sĩ - diễn viên Lâm Vissay trong MV "Em có biết". Ảnh: NVCC

Với ngôn ngữ rất riêng, có thể nhận thấy tinh thần indie trong dòng nhạc mà Lâm Vissay theo đuổi, trái ngược với pop. Nếu pop mang tính đại chúng thì indie được gắn liền với khẩu hiệu "DIY" (Do It Yourself) ngay từ buổi đầu xuất hiện.

Indie là chữ viết tắt của từ "independent". Chính đặc tính độc lập của dòng nhạc này đã thu hút các nghệ sĩ, nhóm nhạc vô danh tìm đến và tự do "vùng vẫy", thể hiện cá tính riêng và làm những điều mình thích với âm nhạc. Họ hầu như không bị giới hạn trong một khuôn mẫu nào cả.

Lâm Vissay trong buổi ra mắt MV tại TP.HCM. Ảnh: T.H

Indie bao gồm nhiều thể loại, trong đó có indie pop. Vì không chính thống và tự do nên hầu hết các nghệ sĩ indie đều phải tự thân vận động trong tất cả các khâu từ giai đoạn sáng tác, hòa âm, sản xuất, cho đến khâu phát hành và quảng bá. Lâm Vissay cũng không nằm ngoài quy luật này.

Với hai MV và hầu hết các sáng tác, Lâm Vissay đều tự viết nhạc, tự hát, tự sản xuất, phát hành và quảng bá. Hỏi nghệ sĩ, anh chỉ trả lời đơn giản: "Tôi làm cho mình!"

Có thể hiểu đơn giản, indie chính là thế giới riêng của những người yêu nhạc và muốn thể hiện bản sắc sắc độc lập trong các sáng tác của mình. Họ tự mở lối đi riêng và quay lưng với sự ồn ào của các dòng nhạc thị trường.

Nam diễn viên diễn xuất trong MV.

Với các bài hát đã công bố, Lâm Vissay đều hợp tác với Trí Minh (em trai của ca sĩ Thanh Lam). "Lại một sự may mắn nữa tìm đến Lâm khi Lâm làm việc với anh Trí Minh, bởi vì nhờ anh ấy mà kiến thức về âm nhạc của Lâm được nâng lên một mức cao hơn, Lâm hiểu nhiều hơn về kỹ thuật thu âm và tự sáng tác nhạc, cụ thể là viết nhạc bằng tiếng Việt. Chính vì điều đó cũng đã tạo cho Lâm thêm động lực để tiếp tục sáng tác, tiếp tục cố gắng viết nhiều bài hát hay hơn nữa" – Lâm Vissay cho biết.

Lâm Vissay viết không nhiều, vài năm ra một MV mới nhưng lần nào cũng khẳng định không "dạo chơi trong âm nhạc".

Nghệ sĩ đã kết hợp giữa tính cá biệt của sáng tạo với những ý tứ nhân văn trên nền giai điệu tươi vui, nhịp nhạc nhanh và sáng, khiến khán giả sẽ cảm nhận được không gian tràn đầy sức sống, tình yêu chân thành.