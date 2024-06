Làm xong đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội trước 20 phút, nhiều thí sinh reo hò: "Con đỗ rồi"

Thí sinh hoàn thành xong bài thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2024

Đúng 10h sáng ngày 9/6, sau tiếng trống kết thúc môn thi Toán, các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu bước ra khỏi điểm thi. Lúc này, ngoài trời mưa nặng hạt. Từ trước đó, rất đông phụ huynh đã mặt đội mưa chờ tin tức về con.

Thấy cha mẹ, không ít thí sinh vui vẻ reo hò: "Con đỗ rồi, đỗ rồi". Nghe vậy, không ít phụt huynh như trút bỏ được những lo lắng trong lòng nhìn con cười nói vui vẻ. Tuy nhiên, cũng có thí sinh thì lặng thinh không nói lời nào rời khỏi điểm thi.

Thí sinh Nguyễn Văn Tài ôm chầm lấy bố sau khi ra khỏi cổng trường. Ảnh: Gia Khiêm

Em Nguyễn Văn Tài, thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi xúc động ôm chầm lấy bố. Tài cho biết đề thi khá dễ, phù hợp với tất cả thí sinh. Nam sinh hoàn thành bài thi trước 15 phút, dự đoán được trên 9,5 điểm. "Em rất tự hào về bản thân đã hoàn thành tốt kỳ thi", em Tài nói và cho hay so sánh với đề thi Toán ở Hà Nội có phần vừa sức với học sinh hơn đề Toán của TP.HCM.

Em Phạm Thành Tân được gia đình đưa đi thi. Ảnh: Gia Khiêm

Được cha mẹ cùng em trai đến trường đón, em Phạm Thành Tân cười vui vẻ. Thấy vậy, cả nhà cùng dắt tay nhau về nhà. Tân cho biết, làm bài vừa kịp thời gian. Cậu đánh giá phần hình học khó hơn so với năm trước, các câu còn lại ở mức bình thường.

"Cá nhân em đánh giá đề thi Toán ở Hà Nội vừa sức, ở TP.HCM khó hơn một tí. Em tự tin được 9,5 điểm. Còn đỗ hay không thì để để khi nào công bố kết quả sẽ nói lên tất cả", Tân cười nói.

Ra cổng trường vui vẻ nói chuyện cùng bạn về kết quả làm bài, Lê Minh Tuấn cho biết, làm xong đề trước 20 phút. Tuấn dự kiến 9,5 điểm môn Toán, Tiếng Anh được khoảng 9,5, còn môn Văn em dự tính mình được 7,5 điểm.

Tuấn dự kiến 9,5 điểm môn Toán. Ảnh: Gia Khiêm

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội), nhiều thí sinh sau khi kết thúc phần thi vui vẻ chạy tung tăng ra ngoài có cha mẹ đang đứng chờ.

Mặc nguyên bộ áo mưa, em Cao Minh Hồng chạy ra ngoài với vẻ mặt phấn khởi. Hồng cho biết đề thi Toán năm nay không quá khó, có câu phân loại em đánh giá "hơi dài dòng". Hồng dự kiến mình được khoảng 8 điểm.

Em Cao Minh Hồng tung tăng chạy ra ngoài điểm thi. Ảnh: Gia Khiêm

Ôm lấy bố, em Hoàng Minh Hiếu cho biết, làm được Toán và đề thi không làm khó được mình: "Em thấy bố mẹ đội mưa đứng ngoài cảm thấy biết ơn vì suốt hai ba ngày qua mưa nắng bố mẹ không quản ngại đứng chờ. Em luôn động viên mình bố mẹ đã vất vả mình phải cố gắng học tập, làm bài thật tốt".

Hai bố con Hiếu vui vẻ sau kỳ thi. Ảnh: Gia Khiêm

Sẽ có nhiều điểm 7-8 với đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội 2024

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Bùi Thị Phương Dung, giáo viên Toán, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội, nhận xét: "Đề thi năm nay bám sát cấu trúc, đảm bảo đầy đủ kiến thức, kỹ năng cơ bản. Có sự phân loại học sinh, kiểm tra được tính cẩn thận và khả năng tư duy linh hoạt.

Học sinh ôn luyện kỹ, làm bài cẩn thận, rà soát đầy đủ điều các điều kiện thì khả năng làm được bài điểm tốt rất cao. Rất nhiều học sinh tự tin trong khoảng điểm từ 7-8".

Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Giáo viên Toán, Hệ thống giáo dục HOCMAI nhận định: Đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2024 giảm nhẹ về độ khó.

Theo thầy Cường, đề thi vẫn giữ được tính ổn định về cấu trúc so với các năm gần đây đồng thời bám sát cấu trúc định dạng và đề minh họa có sự giảm nhẹ về độ khó nhưng vẫn có sự phân hóa tốt. Bên cạnh đó, đề vẫn có sự phân hóa để đảm bảo yêu cầu, tính chất của một đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Về phạm vi kiến thức và độ khó: Cấu trúc đề thi vẫn bao gồm 5 bài toán lớn, mỗi bài gồm nhiều ý nhỏ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó với các dạng bài đã rất quen thuộc nhằm tránh gây ra sự xáo trộn, bỡ ngỡ cho các thí sinh. Nhận định cụ thể về từng câu như sau:

Bài 1. Là dạng quen thuộc và không gây khó khăn cho các bạn thí sinh khi làm bài. Ý 3 có thể mất điểm nếu thí sinh thiếu điều kiện.

Bài 2. Giữ nguyên tính ổn định về cấu trúc và dạng bài. Ý đầu là bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình – hệ phương trình có yếu tố thực tế. Thí sinh cần có khả năng phân tích đề, chọn từ khóa và dữ kiện mấu chốt để giải quyết bài toán. Ý thứ 2 là câu hỏi liên quan đến hình học không gian, thí sinh chỉ cần vận dụng đúng công thức là tìm ra đáp án.

Bài 3. Là các dạng bài quen thuộc và có giảm nhẹ về độ khó (ý 2b). Cấu trúc bài toán tương tự như các năm gần đây, gồm câu hỏi giải hệ phương trình đưa về bậc nhất và câu hỏi về sự tương giao giữa đồ thị hai hàm số. Trong đó, ý 2b thí sinh cần vận dụng định lí Vi-et để xử lý (biểu thức đề bài cho đã giảm bớt các bước biến đổi để vận dụng định lý).

Bài 4. Tương tự như đề thi các năm trước, đây là một bài toán về hình học và các dạng bài xuất hiện trong các câu hỏi đều là dạng bài quen thuộc như chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh góc bằng nhau, chứng minh đẳng thức và chứng minh đường thẳng đi qua điểm. Và ý c của bài toán vẫn luôn là câu hỏi khó, dành để phân loại thí sinh. Tuy nhiên, các yêu cầu về mặt kiến thức và kỹ năng đều có sự giảm nhẹ so với đề thi năm 2023-2024 và so với đề minh họa.

Bài 5. Vẫn là bài toán về bất đẳng thức và là câu hỏi có tính phân loại của đề. Bài toán giảm về độ khó và để giải quyết bài toán, thí sinh cần vận dụng linh hoạt các kỹ năng biến đổi biểu thức và áp dụng bất đẳng thức hợp lí, đúng thời điểm với các dữ kiện đề bài đã cho.

Dự kiến, mức điểm trung bình của thí sinh có thể rơi vào khoảng 7 điểm.