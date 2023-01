Tối 5/1, tại TP.HCM diễn ra lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022. Lần đầu tiên trong lịch sử trao giải của Làn Sóng Xanh, một chương trình có thời lượng kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ mà hầu hết nghệ sĩ lẫn các khán giả đều ở lại đến giây phút cuối cùng.

Hoàng Thùy Linh nhận giải Ca sĩ của năm

Năm nay, giải Thành tựu được trao cho ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly. Đây là lần thứ hai hạng mục này được trao. Trên sân khấu, cặp đôi tái hiện một loạt hit mang dấu ấn cá nhân, đã từng làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh.

Một khoảnh gây xúc động không kém chính là việc nữ ca sĩ Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện khiến cả khán phòng vỡ òa. Mỹ Tâm chia sẻ hành trình 20 năm làm nghề của mình nằm trong hành trình lớn 25 năm của Làn Sóng Xanh, vì vậy, cô rất vinh hạnh được tham gia vào một chương trình mang tính cột mốc như thế này. Dù Mỹ Tâm cho biết là không còn tham gia vào các đề cử tại các giải thưởng âm nhạc nữa, nhưng với những gì mà Mỹ Tâm đã cống hiến trong năm 2022, BTC đã quyết định trao giải đặc biệt “Biểu tượng của năm” cho nữ ca sĩ này.

Mỹ Tâm nhận giải Biểu tượng của năm

Cũng liên quan đến ca sĩ Mỹ Tâm, cư dân mạng đang “chuyền tay nhau” chiếc clip quay được trong hậu trường, là những khoảnh khắc Mỹ Tâm tay bắt mặt mừng cùng với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, xóa tan tin đồn là giữa 2 ca sĩ này có những hiềm khích nhất định nên luôn muốn né tránh nhau bao lâu nay.

Tại Làn Sóng Xanh 2022, hạng mục Sự kết hợp xuất sắc đã chính thức thuộc về ca khúc Về nghe mẹ ru với sự kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper và Hứa Kim Tuyền. Đây cũng là lần đầu tiên Làn Sóng Xanh có người đoạt giải là một nghệ sĩ cải lương. NSND Bạch Tuyết cũng trở thành nghệ sĩ lớn tuổi nhất (78 tuổi) đoạt giải Làn Sóng Xanh.

NSND Bạch Tuyết xúc động phát biểu khi lên nhận giải của Làn Sóng Xanh cùng các ca sĩ trẻ

Trên sân khấu nhận giải, NSND Bạch Tuyết chia sẻ: "25 năm Làn Sóng Xanh, tôi lần đầu tiên được mời tham dự bữa tiệc âm nhạc hết sức thiêng liêng, vinh dự và giá trị. Tôi mới biết được điều này - Làn Sóng Xanh ngỡ như là tuổi trẻ, ngỡ như là dành cho thế hệ gen Z, thế hệ kỹ thuật số. Nhưng hôm nay, tôi được chứng kiến nhiều hơn thế, rằng Làn Sóng Xanh là giải thưởng tôn vinh đầy đủ, trọn vẹn, thậm chí còn tiếp sức cho sự tinh khôi của văn hóa Việt, nhân nghĩa, thủy chung, hiện đại".

Năm 2019, thông qua dự án “Hoàng”, Hoàng Thùy Linh được đề cử 8 hạng mục và thắng hết cả 8 giải. Năm nay, Hoàng Thùy Linh cũng không kém cạnh khi trở thành nữ ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất. Cùng với DTAP và ê kíp, Hoàng Thùy Linh mang về 5 chiếc cúp, bao gồm: Top 10 ca khúc được yêu thích (See tình), Ca khúc của năm (See tình), Hòa âm phối khí (See tình), album của năm (Link – 56.1%) và Nữ ca sĩ của năm. Đặc biệt, ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, Hoàng Thùy Linh đã chiến thắng áp đảo.

Hoàng Thùy Linh áp đảo với 5 giải thưởng, trong đó có giải Hòa âm phối khí

Khoảnh khắc công bố hạng mục Nữ ca sĩ của năm, Hoàng Thùy Linh đã cùng Tóc Tiên và Trúc Nhân nắm tay lại để “nín thở” chờ nghệ sĩ Trấn Thành và diễn viên Uyển Ân đọc tên người chiến thắng. Ngay khi cái tên Hoàng Thùy Linh được hô lên, cô đã được các đồng nghiệp chúc mừng nồng nhiệt.

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022 còn ghi dấu ấn cho ca sĩ Trúc Nhân. Sau 8 năm vắng mặt tại giải thưởng này, nam ca sĩ đã trở lại và lợi hại hơn xưa với combo 3 giải thưởng: Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Có không giữ mất đừng tìm), MV của năm (Có không giữ mất đừng tìm – 40.8%) và Nam ca sĩ của năm.



Quang cảnh buổi trao giải

Về phía các gương mặt mới thì tân binh MONO dù mới debut được vài tháng nhưng cũng kịp mang về 3 giải thưởng, gồm Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Waiting for you), Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

Một gương mặt mới khác cũng thắng lớn tại Làn Sóng Xanh 2022 là Tăng Duy Tân với giải Top 10 ca khúc được yêu thích nhất và giải Bài hát hiện tượng nhờ vào ca khúc Bên trên tầng lầu. Tăng Duy Tân cho biết anh muốn gửi lời cảm ơn đến 2 người: nhạc sĩ Trần Hoàn và ca sĩ Tùng Dương - ông và anh của nam ca sĩ. Anh chia sẻ, thời gian đầu, trước khi theo nghề, anh có xin phép gia đình và hứa sẽ cố gắng để làm rạng danh như cách ông và anh làm được. Và thật may mắn, đến giờ này, sau khoảng thời gian dài cố gắng, anh đã có được quả ngọt.

Mono em trai Sơn Tùng - Nam ca sĩ được yêu thích nhất

Cũng sau nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ Hà Nhi đã đạt được Giải thưởng Ca sĩ đột phá. Với ca sĩ Đức Phúc thì năm nay anh cũng có hai giải thưởng là Top 10 ca khúc được yêu thích nhất và Ca khúc được yêu thích trên radio với bài hát “Ngày đầu tiên”.