Lan tỏa mô hình nuôi lợn sạch đem lại hiệu quả kinh tế cao

Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng cho biết, tái đàn và phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, an toàn sinh học là một trong những chương trình, kế hoạch của thành phố. Vì thế, để phù hợp với thực tế tình hình chăn nuôi nhỏ lẻ, thành phố xây dựng mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ với quy mô nông hộ, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ an toàn sinh học.



Mô hình nông hộ chăn nuôi lợn sạch theo hướng hữu cơ tại hộ chăn nuôi ở thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương huyện Hòa Vang. Ảnh: P.V

Bước đầu thực hiện kế hoạch nói trên, Sở NNPTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai thực hiện mô hình nông hộ chăn nuôi lợn nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ tại hộ chăn nuôi ở thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương huyện Hòa Vang từ 17/1/2021.

Phương thức nuôi là trên nền đệm lót sinh học, có sự lên men vi sinh vật trên nền đệm lót, nên toàn bộ nước tiểu và phân lợn thải ra sẽ được vi sinh vật này phân hủy; do đó, giảm đáng kể mùi hôi thối của phân, giảm ruồi muỗi, tạo môi trường thông thoáng cho lợn phát triển khỏe mạnh và không gây ảnh hưởng đến đời sống của con người. Đệm lót sinh học trả lại môi trường tự nhiên, bản năng đào bới cho lợn.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, mô hình nông hộ nuôi lợn sạch theo hướng hữu cơ đã giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chăn nuôi lợn, không có mùi hôi thoát ra từ chuồng nuôi, tiết kiệm nước do không sử dụng nước để tắm cho lợn hoặc giội chuồng. Mô hình tạo ra sản phẩm chăn nuôi (thịt lợn) an toàn, đem lại hiệu quả kinh tế.

Mô hình giúp bà con nông dân tiếp cận với hình thức nuôi mới, từ kết quả đạt được của mô hình, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ chuyển giao kỹ thuật, tiếp tục phối hợp với các đơn vị đề nghị nhân rộng mô hình nông hộ nuôi lợn nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hòa Vang.