Lan tỏa những gương nông dân giỏi, cách làm giàu hay ở tỉnh Bắc Ninh

Nhiều nông dân tỷ phú, triệu phú

Anh Đỗ Khắc Nô - hội viên Hội ND thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh là một trong những điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.

Anh cho biết: "Năm 1997, tôi thực hiện mô hình trồng hoa, cây cảnh thay cho trồng rau. Hiện tại diện tích trồng hoa, cây cảnh rộng 7.000m2, mỗi năm cho giá trị kinh tế từ 5 - 6 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho từ 8 - 10 lao động trong thôn, với mức thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng". Với những nỗ lực của mình, anh Nô được công nhận hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Mô hình chăn nuôi bò sữa của nông dân giỏi Tạ Quang Trung (phải) ở xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Ảnh: Thu Hà

Một điển hình khác là anh Tạ Quang Trung (sinh năm 1982, ở xã Gia Đồng, huyện Thuận Thành) đang nuôi 30 con bò sữa, cho sản lượng hơn 300kg sữa một ngày. Mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 500 triệu đồng và đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Còn ông Nguyễn Đình Việt (ở xã Phượng Mao, huyện Quế Võ) lại là tấm gương về vượt khó thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Từ hai bàn tay trắng với xuất phát điểm gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh, đến nay ông Việt đã sở hữu cơ ngơi nhiều người phải ao ước. Hiện trang trại của ông thường xuyên duy trì gần 3.000 vịt đẻ và hậu bị.

Không chỉ làm giàu cho riêng mình, ông Việt còn chủ động xây dựng nhóm nông dân liên kết cùng nuôi vịt đẻ. Theo đó, ông Việt sẽ chuyển giao giống, công nghệ chăn nuôi và cam kết tiêu thụ toàn bộ trứng vịt cho gần 10 trang trại ở huyện Quế Võ.

Tỉnh Bắc Ninh còn có nhiều mô hình trồng xen canh các loại cây ăn quả theo hướng VietGAP cho doanh thu tiền tỷ mỗi năm như: Ông Nguyễn Văn Nho, bà Nguyễn Thị Dư (xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành); ông Nguyễn Đăng Hiển (huyện Tiên Du)…



Trên đây chỉ là 3 trong số hàng trăm nghìn tấm gương nông dân điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong 5 năm qua. Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có trên 171.000 hội viên, chiếm 88% so với tổng số hộ nông nghiệp. Hội ND các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn với 121 cơ sở Hội, 673 chi Hội và 1.429 tổ Hội, hoạt động của tổ chức cơ sở Hội ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả.

Trong 5 năm qua (2015 - 2020), Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã vận dụng linh hoạt và cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từ đó huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, tạo tiền đề cho nông dân tiếp cận thị trường, hội nhập quốc tế. Phong trào thu hút 468.228 lượt hộ nông dân đăng ký tham gia. Qua bình xét, toàn tỉnh có 408.245 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (chiếm 87,2% so với số hộ đăng ký).

Sát cánh cùng các hộ nghèo

Theo Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh: Đối với những hội viên nghèo, Hội cùng với các chi hội thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện về kinh phí và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật để biết cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình… Qua 5 năm, Hội đã trao tặng được 13 ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân"; 100 con bò sinh sản, 232 chiếc quạt điện, 16 xe đạp, 2 tivi cho các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đến hết tháng 6/2020, tổng dư nợ của Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt 724 tỷ đồng cho hơn 23.300 lượt hội viên vay.

Toàn tỉnh hiện có 223 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 27 của Bộ NNPTNT. Trong đó: 53 trang trại trồng trọt, 111 trang trại chăn nuôi, 24 trang trại thủy sản và 35 trang trại tổng hợp. Các trang trại tập trung chủ yếu tại các huyện: Gia Bình, Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du… Diện tích bình quân đạt 2,7ha/trang trại, thu nhập hơn 400 triệu đồng/trang trại; mỗi năm cung cấp ra thị trường 95.000 - 100.000 tấn lợn, 22.000 - 25.000 tấn gia cầm, 40.000 tấn thủy sản và 100.000 tấn rau, củ quả các loại.

Điển hình như mô hình trồng rau công nghệ cao của nông dân Nguyễn Khắc Mạnh, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn) mỗi năm cho thu nhập khoảng 1,5 tỷ đồng; HTX sản xuất rau củ quả Nông sản an toàn thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn (Tiên Du) phát triển diện tích trồng rau, củ quả an toàn lên 34ha với hơn 100 thành viên.

Nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như: Ông Nguyễn Văn Đẩu (phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn); bà Nguyễn Thị Hà (xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du) đầu tư hệ thống chuồng trại khép kín chăn nuôi lợn quy mô lớn…