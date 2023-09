Trao đổi với PV Dân Việt sáng 15/9, ông Hoàng Khánh Duy - Phó Trưởng ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông tin: Ở toàn bộ các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói chung, hàng nông sản nói riêng vẫn diễn ra bình thường, thậm chí là khá thuận lợi.

"Tuy vậy, do vào vụ thu hoạch các mặt hàng trái cây chủ lực như sầu riêng, mít, chuối, thanh long... nên lượng xe từ toàn quốc đổ về các các cửa khẩu ở đây đông hơn bình thường. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp và áp dụng các biện pháp điều tiết kỹ thuật để xử lý, không để xảy ra tình trạng ùn ứ xe nông sản ở khu vực cửa khẩu", ông Hoàng Khánh Duy khẳng định.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan tính đến sáng ngày 15/9 là 1.112 xe. Trong đó có 455 phương tiện xuất khẩu (gồm 365 xe hoa quả, 90 xe hàng khác); 657 phương tiện nhập khẩu (gồm 646 xe hàng, 11 xe mới).

Cũng tính đến sáng 15/9, vẫn còn 1.020 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu (gồm 407 xe hoa quả, 197 xe mặt hàng khác và 416 xe chưa xác định được mặt hànng) nằm ngoài khu vực cửa khẩu chờ làm thủ tục thông quan, tăng 68 xe so với ngày 13/9.

Xe hàng hóa chờ xuất khẩu tại bến xe Xuân Cương, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Gia Tưởng

Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động với 653 phương tiện được thông quan riêng trong ngày 14/9. Trong đó, 241 phương tiện xuất khẩu và 412 phương tiện nhập khẩu.

Tính từ 20 giờ ngày 13/9 đến 20 giờ ngày 14/9, đã có thêm 328 phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên cửa khẩu.

Như vậy, tính đến sáng 15/9, còn 669 phương tiện tồn ở Cửa khẩu Hữu Nghị. Cụ thể, 120 phương tiện chở hoa quả, 133 phương tiện chở mặt hàng khác, 416 phương tiện còn tồn tại bãi khu phi thuế quan.

Mặt hàng sầu riêng của Công ty CP sầu riêng Tây Nguyên đang tiến hành kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu. Ảnh: Gia Tưởng

Tại Cửa khẩu Tân Thanh, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan là 358 xe. Trong đó, 192 phương tiện xuất khẩu,166 phương tiện nhập khẩu.

Tính từ 20 giờ ngày 13/9 đến sáng ngày 15/9, đã có thêm 164 phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên cửa khẩu. Số phương tiện tồn tại Cửa khẩu Tân Thanh là 321 xe, gồm 287 xe hoa quả - container lạnh và 34 xe mặt hàng khác.

Tại Cửa khẩu Chi Ma, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan là 92 xe. Trong đó, 13 phương tiện xuất khẩu, 79 phương tiện nhập khẩu.

Tại Cửa khẩu Cốc Nam, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan là 1 xe. Tại Cửa khẩu Na Hình, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan là 8 xe

Ngoài ra, tại Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng, trong ngày 14/9 có 50 toa hàng xuất khẩu và 13 toa hàng nhập khẩu.

Các xe hàng chở nông sản vẫn rời bến để đưa hàng xuất khẩu. Ảnh: Gia Tưởng

Đang làm thủ tục xuất khẩu sầu riêng, chủ hàng Nông Văn Hòa (34 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Những ngày qua do Lạng Sơn có mưa liên tục kéo dài nên để tránh nước trái cây bị dính nước mưa, dẫn đến thối, hỏng, các chủ phương tiện, tài xế chở trái cây phải đánh xe vào các khu vực có mái che và chờ tiến hành kiểm dịch thực vật. Do đó có tình trạng bị chậm trễ hơn so với trước đó.

"Tuy nhiên, khi đã được kiểm dịch thực vật xong, các xe hàng đều thông quan một cách bình thường, không hề có hiện tượng ùn ứ xe xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu", anh Hòa khẳng định.