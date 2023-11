Lào Cai: Dành 65- 70% nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Lào Cai có 138 xã, phường, thị trấn với 70 xã khu vực III, 4 xã khu vực II, 64 xã khu vực I; bao gồm 1.298 thôn, tổ dân phố; trong đó có 605 thôn đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh chiếm 24%.



Được biết, tỉnh Lào Cai luôn coi trọng, quan tâm, ưu tiên bằng nhiều nguồn lực đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS. Trong 2 nhiệm kỳ trước, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban các đề án về vận động quần chúng và phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS; nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy tiếp tục ban hành một số đề án, chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, công tác chính trị - tư tưởng, tuyên truyền - vận động, công tác cán bộ, công tác dân số, công tác đảm bảo an ninh trật tự có liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào DTTS.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai được hưởng lợi nhiều từ ngân sách của địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: VH

Về kết quả thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân vận tại tỉnh Lào Cai, nổi bật là nhiệm vụ phát triển đảng viên, công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng nguồn cán bộ là người DTTS. Đến nay có 85% chi bộ nông thôn có chi ủy; số đảng viên là người DTTS chiếm hơn 52% đội ngũ đảng viên của tỉnh; số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh là người DTTS chiếm 33,6%.

Về chính sách, tỉnh Lào Cai dành 60% đến 75% nguồn lực đầu tư từ ngân sách cho vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS. Đến nay 100% đường ô tô đến trung tâm các xã đã được rải nhựa hoặc bê tông, tỷ lệ hộ dân người DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt khoảng 96%, sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 97,3%; tỷ lệ xã có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 96%; có đội văn hóa, văn nghệ (CLB) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng đạt 68%; số phòng học được xây dựng kiên cố đạt 76,3%, học sinh mẫu giáo 4 tuổi, 5 tuổi đến trường ước đạt 99,2%. Người dân trong độ tuổi từ 15 đến 60 có thể đọc, viết tiếng phổ thông đạt 94%, số trạm y tế được xây dựng kiên cố đạt 100%, tỷ lệ che phủ BHYT bình quân ước đạt 90,7%.

Nhờ các chủ trương, chính sách tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS của Lào Cai ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp; các chính sách an sinh xã hội có chuyển biến, từng bước giúp người dân thoát nghèo; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, đồng bào tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.