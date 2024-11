Lào Cai: Khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác quản lý đất đai

Công an tỉnh Lào Cai đọc quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng. Ảnh: Trung Hiếu - Thanh Tuấn.

Theo đó, ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Vũ Xuân Nghiêm (SN 1981), trú tại tổ 25, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, hiện là công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai (nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987), trú tại tổ 3, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, hiện là chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng.

Năm 2019 – 2020, cả 2 đối tượng đều được giao nhiệm vụ quản lý đất đai của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng. Quá trình thẩm định hồ sơ đất đai đã thiếu trách nhiệm dẫn đến tham mưu, thực hiện trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn trước khi thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Như trước đó Dân Việt đưa tin, nguyên Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính ở Lào Cai gây thiệt hại cho Nhà nước trên 800 triệu đồng. Theo đó, ngày 9/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi làm việc, nơi ở của Phạm Viết Hưng (SN 1980), nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Niên, được phân công phụ trách công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Phong Niên; Phạm Văn Bách, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND xã Phong Niên, người chịu trách nhiệm tham mưu quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Phong Niên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, bước đầu đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan đất đai của nguyên Chủ tịch UBND xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng và cán bộ địa chính, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hàng trăm triệu đồng.