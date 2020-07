Lật tẩy ảo thuật: Điều duy nhất bạn nhận thấy là hóa ra chẳng có phép màu nào trên đời cả

Số người biết làm ảo thuật trên thế giới không hề nhiều, với tỉ lệ chỉ rơi vào khoảng 1:25.000 thôi. Và một nhà ảo thuật đích thực thì chẳng bao giờ để lộ bí mật của mình ra cả.

Tuy nhiên trong thời đại của công nghệ, thực sự rất khó để giữ kín mánh khóe phía sau. Rốt cục, một màn ảo thuật đầy kinh ngạc cũng chỉ là kết quả của những màn dàn xếp. Mọi thứ đều có thể giải thích, chẳng có phép màu nào thực sự xảy ra cả.

1. Biến nguyên một ly cafe thành một cốc... đầy tiền

Đây là màn ảo thuật của David Blane, và đã từng trở thành một hiện tượng trên thế giới. Nhà ảo thuật rót cafe vào một chiếc cốc, và trong thoáng chốc toàn bộ số nước ấy đã biến mất mà thay bằng những đồng tiền xu.

Bí mật của nó thực chất rất đơn giản: bên trong chiếc cốc ấy thực ra còn một chiếc nữa, bị cắt còn phân nửa và chứa đầy xu. Chiếc cốc bên ngoài được đục thêm một lỗ nhỏ, nhét thêm bọt biển vào. Khi rót cafe vào trong, bọt biển sẽ hút hết nước, đồng thời dùng ngón tay chọc qua lỗ đẩy chiếc cốc bên trong lên. Cộng thêm một chút xíu diễn xuất, chúng ta có một màn ảo thuật hoàn hảo.

2. Chiếc gươm ma thuật

Đây là màn trình diễn của James More trong chương trình Britain's Got Talent, và hóa ra nó có cách giải thích cũng rất đơn giản.

Về cơ bản, nhà ảo thuật của chúng ta có giấu một hệ thống bí mật bên dưới lớp áo. Khi "ngã" lên thanh kiếm (dĩ nhiễn cũng là loại đặc biệt), mũi kiếm sẽ khớp với hệ thống này, giúp anh ta nằm thoải mái trên đó.

Chưa hết, dưới lớp áo trước ngực cũng có một hệ thống bí mật, được thiết kế để đẩy một mũi kiếm giả ra khi cần thiết. Tổng hợp lại, tiết mục có thể đánh lừa người xem, tưởng như ảo thuật gia bị kiếm đâm mà vẫn có thể bình an vô sự.

3. Hô biến ra lá bài giữa không trung

Trò ảo thuật này thì cần đến sự nhanh tay. Mánh khóe của nó nằm ở một dụng cụ giữ bài chuyên dụng được gắn ở mu bàn tay. Sau đó bằng những động tác dứt khoát và "ảo diệu", họ sẽ tạo cảm giác như lôi được lá bài từ không khí vậy.

Một số người có thể làm được trò này mà chẳng cần dụng cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi họ phải tập luyện rất nhiều đến mức thuần thục để không bị lật tẩy.

4. Dùng răng chặn đạn

Liệu trên đời có ai đủ khả năng dùng răng cản lại viên đạn đang hướng vào mình? Có đấy, nhưng là ảo thuật thôi.

Màn ảo thuật này đòi hỏi sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Đầu tiên, nhà ảo thuật sẽ cho khán giả ký tên lên viên đạn (hàng thật), nhưng nhanh tay tráo nó bằng đạn giả làm từ sáp, đưa viên đạn thật cho trợ lý để giấu sẵn trong miệng. Khi bắn, viên đạn sáp nhanh chóng tan chảy, các hạt vụn sẽ tạo ra nhiều lỗ trên tấm kính. Còn viên trợ lý lúc này sẽ lôi viên đạn ra, tạo cảm giác vừa chặn được đạn bắn vào vậy.

5. Nuốt bóng bay

Làm sao để nuốt được một dải bóng bay dài vào họng? Bí kíp nằm ở việc đục sẵn một lỗ thủng trên quả bóng, rồi nhanh chóng làm xẹp nó đi trong lúc làm động tác như đang nuốt vào. Nhìn chung trò này cũng cần qua luyện tập, phải làm xẹp quả bóng trong một khoảng thời gian vừa đủ mới có thể tạo hiệu ứng tốt.

6. Cắt đôi sợi dây rồi nối lại như cũ

Đây cũng là một mánh khóe cần sự chuẩn bị. Trong trường hợp là một đoạn dây bình thường, các ảo thuật gia có thể thực sự cắt sợi dây, nhưng không phải ở vị trí như bạn nghĩ. Họ sẽ gập sợi dây một cách khéo léo, sao cho chỉ phải cắt một đoạn rất ngắn, sau đó kéo căng ra và tạo cảm giác sợi dây nối liền lại.

Một số phiên bản khác của trò này còn được áp dụng cả với... dây tai nghe. Dĩ nhiên với một món đồ công nghệ thì chẳng thể thực sự cắt được rồi. Thay vào đó, họ giấu sẵn một đoạn dây ngắn hơn, cắt đoạn dây ấy, diễn một chút và người xem thì muốn... lú cái đầu.

7. Siêu năng lực khiến mọi vật lơ lửng

Để làm trò này, bạn cần chuẩn bị một những sợi dây chun siêu mỏng, siêu "mờ", kèm một cây bút chì giấu trong ống tay áo. Tùy vào vật thể định trình diễn, kỹ thuật sẽ khác đi một chút. Tuy nhiên, mấu chốt là phải cố định vật thể sao cho không ai thấy, và diễn một cách thật "ảo".

8. Người vô hình

Bức ảnh trên đã từng một thời khiến cư dân mạng phát hoảng một thời gian. Tác giả của nó là Zach King, được tạo ra trong series "Never Before Seen" do Sony sản xuất.

Tưởng như bạn có thể nhìn xuyên thấu qua anh chàng này nhỉ? Thực ra bạn đang nhìn vào một chiếc màn hình, phát lại những gì thu được từ chiếc camera giấu phía sau lưng mà thôi.