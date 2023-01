Lật xe bồn trên đèo Hải Vân, tài xế mắc kẹt trong cabin

Chiều 13/1, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan đã cứu thành công tài xế bị mắc kẹt trong cabin trong vụ xe bồn bị lật trên truyến đường đèo Hải Vân.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn phá thành cabin xe bồn để đưa tài xế mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: CTV.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 13/1, Trung tâm Điều hành hầm đường bộ Hải Vân nhận được thông tin có xe bồn chở dầu bị lật trên tuyến đường đèo Hải Vân. Đơn vị quản lý tuyến đường đã cử lực lượng cứu hộ cứu nạn, chữa cháy và nhân viên y tế cứu thương lên hiện trường trực tiếp cứu người và đảm bảo giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ xe bồn bị lật trên đèo Hải Vân. Ảnh: CTV.

Trung tâm Điều hành hầm đường bộ Hải Vân cũng nhanh chóng báo cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thị trấn Lăng Cô, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an Phú Lộc đến hiện trường.

Xe bồn bị lật trên đường đèo Hải Vân đã gây tràn nhiên liệu ra đường. Ảnh: CTV.

Tại hiện trường, xe bồn biển số 74H-000.71 di chuyển theo hướng Nam - Bắc bị lật trái tuyến gây tràn nhiên liệu và tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã phá thành cabin, đưa thành công nạn nhân khỏi vị trí mắc kẹt. Hiện nạn nhân đang được đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP.Đà Nẵng.