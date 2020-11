Lầu Năm Góc đề xuất tranh cãi, ông Trump có thể được hưởng quyền chưa từng có?

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể được hưởng quyền chưa từng có theo đề xuất của Lầu Năm Góc.

Theo Daily Mail, nhiều cựu binh và quân nhân Mỹ bày tỏ sự phản đối với kế hoạch trên của Lầu Năm Góc, cho rằng đây là động thái của Tổng thống Donald Trump để ông có quyền được an táng tại nghĩa trang nổi tiếng nhất ở Mỹ khi qua đời.

Nghĩa trang Quốc gia Arlington nằm bên cạnh Lầu Năm Góc hiện là nghĩa trang nổi tiếng nhất ở Mỹ. Nghĩa trang được xây dựng vào năm 1864, là nơi an táng các binh sĩ Mỹ tử trận trong Nội chiến (1861-1865).

Ngày nay, nghĩa trang là nơi an nghỉ của 290.000 người, trong đó phần lớn là các binh sĩ, sĩ quan hoặc cựu chiến binh quân đội.

Hồi tháng 9, Lầu Năm Góc bắt đầu lên kế hoạch hạn chế an táng ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington vì chỗ trống có hạn. “Nghĩa trang quốc gia đang ở giai đoạn quan trọng của lịch sử. Gần 22 triệu binh sĩ chính quy và cựu binh được quyền an táng ở nghĩa trang, nhưng chỗ trống còn lại chỉ là 95.000”, đơn vị quản lý nghĩa trang thông báo.

Để Arlington tiếp tục hoạt động và giữ vai trò quan trọng trong lịch sử nước Mỹ, Lầu Năm Góc gần đây đề xuất nghĩa trang quốc gia chỉ tiếp nhận an táng các cựu binh từng bị tù đày (POW), các binh sĩ tử trận trên chiến trường hoặc tử nạn khi đang làm các nhiệm vụ khác liên quan đến chiến đấu.

Tổng thống Mỹ John F. Kennedy an táng ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington năm 1963.

Lầu Năm Góc cũng đề xuất cho phép các tổng thống Mỹ và phó tổng thống Mỹ về hưu được phép an táng ở Arlington, dù họ chưa từng phục vụ trong quân ngũ. Lầu Năm Góc thông báo có 60 ngày tiếp nhận các ý kiến sửa đổi.

Theo tờ Wall Street Journal, nhiều quân nhân và cựu binh Mỹ phản đối đề xuất trên. “Tôi cảm thấy Nghĩa trang Quốc gia Arlington chỉ là nơi an táng các binh sĩ để tưởng nhớ đến sự hi sinh của họ”, một cựu binh nói.

Một thành viên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định ông Trump không tham gia vào việc đưa ra đề xuất này. Lầu Năm Góc xác nhận với WSJ rằng đề xuất trên là có thật, nhưng không nêu rõ người đề ra sáng kiến này.

Ngoài ông Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama đều chưa từng tham gia quân ngũ. Tuy nhiên, hầu hết nghị sĩ đảng Dân chủ đều phản đối việc cho phép các tổng thống chưa từng tham gia quân ngũ, được an táng ở Arlington.

Trong lịch sử Mỹ, chỉ có hai tổng thống được an táng ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Tổng thống thứ 27 của nước Mỹ, William Howard Taft, qua đời năm 1930, được an táng ở Arlington vì từng là Bộ trưởng Chiến tranh. John F. Kennedy, Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ, từng là sĩ quan hải quân trong Thế chiến 2, được an táng ở Arlington năm 1963.