Harry Kane, chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Tam sư", đã dập tắt mọi tin đồn về việc chia tay đội tuyển quốc gia sau thất bại cay đắng tại chung kết Euro 2024. Thay vào đó, tiền đạo 30 tuổi này khẳng định sẽ lấy Lionel Messi làm nguồn cảm hứng để tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới cùng tuyển Anh.



Harry Kane được cho là vô cùng thất vọng và đau đớn sau khi tuyển Anh gục ngã trước Tây Ban Nha ở Berlin, đánh dấu trận chung kết Euro thứ hai liên tiếp mà họ lỗi hẹn với ngôi vương. Dù là đồng vua phá lưới giải đấu với 3 bàn thắng, Harry Kane không thể hiện phong độ đỉnh cao và thường xuyên bị thay ra trong 5/7 trận đấu. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về vị trí của anh trong đội hình, thậm chí huyền thoại Gary Lineker còn cho rằng chân sút số một của Bayern Munich đã "hết thời".

Lấy Messi làm cảm hứng, Harry Kane hứa "san phẳng" World Cup 2026

Harry Kane bác bỏ ý định giã từ sự nghiệp quốc tế, quyết tâm chinh phục World Cup 2026. Anh cho biết mình sẽ chọn đi theo con đường tương tự Messi. Ảnh: IG.

Tuy nhiên, những người thân cận với Harry Kane hoàn toàn bác bỏ những nhận định này. Họ chỉ ra rằng tiền đạo của "Tam sư" vừa trải qua mùa giải ghi bàn thăng hoa nhất trong màu áo Bayern Munich với 44 lần lập công. Dù thất bại tại EURO 2024 là một nỗi đau lớn, nó càng thôi thúc Kane quyết tâm hơn nữa để cùng "Tam sư" hiện thực hóa giấc mơ vô địch World Cup 2026.

Messi, người hùng của Argentina, chính là tấm gương sáng mà Kane hướng đến. "El Pulga" từng nếm trải 3 thất bại cay đắng ở các trận chung kết lớn, nhưng cuối cùng đã đền đáp niềm tin của người hâm mộ bằng chức vô địch World Cup 2022, cùng với đó là 2 Copa America và 1 Finalissima.

Harry Kane luôn tự hào khi được khoác áo và đeo băng đội trưởng tuyển Anh. Anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Tam sư" với 66 bàn thắng sau 98 trận. Thay vì nghĩ đến chuyện chia tay, Harry Kane sẽ tiếp bước Messi, biến nỗi đau thành động lực để chinh phục những đỉnh cao mới.

Được biết, Harry Kane sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sau một mùa giải dài, nhưng dự kiến sẽ trở lại dẫn dắt "Tam sư" khi vòng loại World Cup 2026 khởi tranh vào tháng 9/2024 tới đây.

Trong khi đó, Gary Lineker, trên podcast "The Rest Is Football", đã bày tỏ lo ngại về phong độ của Harry Kane tại EURO 2024 và so sánh với trường hợp của chính mình khi bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, Lineker cũng thừa nhận rằng chấn thương lưng có thể là nguyên nhân khiến "vua dội bom" tại EURO 2024 không thể hiện được hết khả năng.

Bất chấp những lời chỉ trích, Harry Kane vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Trên mạng xã hội, anh gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng "Tam sư" trong suốt hành trình EURO 2024 và khẳng định sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.