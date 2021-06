Lê Dũng Vova bắt đầu tham gia các hoạt động chống đối từ bao giờ?

Cụ thể, như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định số 04/ANĐT-Đ2, truy nã đặc biệt bị can Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) với tội danh bị khởi tố:

"Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015.

Ngày 25/5/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bị can Lê Dũng Vova, nơi cư trú Số 54B ngõ 2, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội danh "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam", quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự, 2015.

Đối tượng Lê Dũng Vova thường xuyên có những lời nói xuyên tạc, bôi xấu chính quyền, lãnh đạo một số địa phương.

Do bị can Lê Văn Dũng bỏ trốn, ngày 28/5/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định truy nã "ĐẶC BIỆT" đối với Lê Văn Dũng về tội danh nêu trên.

Theo quyết định truy nã Lê Dũng Vova, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Đối tượng bị khởi tố tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được xác định bỏ trốn ngày 25/5/2021, hiện đang bị truy nã đặc biệt.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố, địa chỉ tại 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, số điện thoại 069.219.4084, 038.533.2369.

Về thân thế Lê Dũng Vova, đối tượng này sinh ngày 10/10/1970 tại Hà Nội. Lê Dũng Vova bắt đầu tham gia vào các hoạt động chống đối tụ tập, biểu tình gây rối an ninh trật tự từ năm 2011.

Hắn đã lợi dụng các vấn đề phức tạp về chủ quyền biên giới, khiếu kiện đất đai, về ô nhiễm môi trường, việc bắt giữ, xử lý đối tượng chống đối để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Lê Dũng Vova được xác định tích cực tham gia các hoạt động do đối tượng chống đối trong và ngoài nước phát động.

Năm 2018, hắn công khai thành lập kênh "Tiếng dân tivi", kênh "Eva tivi", 5 kênh "Chấn hưng tivi" trên Youtube, Facebook…

Đối tượng này thường xuyên có những lời nói xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền, lãnh đạo các địa phương nhằm lôi kéo sự ủng hộ của đối tượng phản động, chống đối chính quyền.

Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1.1.2018 (gọi tắt là "BLHS"), như sau: 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm: (a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; (b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; (c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý. 2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm".