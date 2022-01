Lễ hạ cờ kết thúc nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Việt Nam

Ngày 31/12/2021, lễ hạ quốc kỳ đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của 5 nước uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) giai đoạn 2020-2021 đã diễn ra tại trụ sở LHQ tại New York. 5 nước kết thúc nhiệm kỳ gồm Estonia, Niger, Saint Vincents & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện các nước đã thông tin về những thành công và đóng góp nổi bật của mình đối với công việc của HĐBA trong 2 năm nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của các nước thành viên LHQ cũng như sự hợp tác và phối hợp của các nước trong HĐBA.

Đại sứ các nước Estonia, Niger, Saint Vincents & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam tại lễ hạ quốc kỳ. Ảnh: TTXVN

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý khẳng định thực hiện lời hứa thúc đẩy tuân thủ Hiến chương LHQ và chủ nghĩa đa phương, Việt Nam luôn đề cao các nội dung này trong mọi hoạt động tại HĐBA.

Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy cách tiếp cận đặt con người là trung tâm trong tìm kiếm các giải pháp bền vững và thoả đáng nhằm giải quyết những tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, giải quyết các mối quan tâm toàn cầu, cũng như thúc đẩy chính sách nhân đạo đối với các nhóm dễ bị tổn thương.

Nổi bật trong các nỗ lực này là việc Việt Nam đã đề xuất HĐBA thông qua Tuyên bố Chủ tịch HĐBA về "Thượng tôn Hiến chương LHQ trong duy trì hoà bình và an ninh quốc tế", Nghị quyết "Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân", cùng nhiều văn kiện và hoạt động khác.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, với sự hợp tác và phối hợp của đồng nghiệp các nước tại HĐBA, Việt Nam đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ này. Cũng theo Đại sứ, phương châm tham gia HĐBA của Việt Nam là thúc đẩy và dựa trên sự khách quan, minh bạch, thống nhất của HĐBA, cũng như lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Đại diện của Việt Nam đã cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ quý giá của các nước thành viên LHQ; cảm ơn sự hợp tác, xây dựng và phối hợp hiệu quả từ các thành viên HĐBA năm 2020 và 2021; đồng thời gửi lời chúc tốt nhất tới 5 nước sắp đảm nhiệm vị trí Uỷ viên không thường trực HĐBA, bày tỏ tin tưởng các nước này sẽ đóng góp và thúc đẩy hơn nữa công việc của cơ quan này.