Lễ hội hoa Sa Đéc sẽ giới thiệu 102 món ăn và bánh dân gian từ bột gạo Sa Đéc

Chiều 27/12, bà Võ Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, từ ngày 5/1 đến ngày 13/1/2023, địa phương sẽ tổ chức lễ hội hoa Sa Đéc năm 2023.

Lễ hội hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) năm 2023 sẽ được từ ngày 5/1 đến ngày 13/1/2023. Ảnh: Khắc Hiếu

Lễ hội hoa Sa Đéc năm 2023 được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Đồng Tháp nói chung và TP. Sa Đéc nói riêng đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó khai thác tốt các tiềm năng phát triển du lịch Sa Đéc trong thời gian tới.

Ngoài ra, lễ hội hoa Sa Đéc năm 2023 còn tạo không khí vui chơi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, tham quan du lịch của nhân dân và du khách dịp Xuân về.

Theo bà Bình, tham gia vào các hoạt động lễ hội, du khách sẽ được thưởng lãm những không gian hoa tại làng hoa Sa Đéc, hội thi hoa hồng đẹp và bonsai mai vàng, hội thi trang trí cụm tiểu cảnh check-in du lịch, thưởng thức hương vị đặc sản địa phương tại các gian hàng ẩm thực đường phố, sự kiện giới thiệu và trưng bày 102 món ăn và các loại bánh dân gian từ bột gạo Sa Đéc.

Trong khuôn khổ lễ hội hoa Sa Đéc còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: cuộc thi sáng tác các ca khúc kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Sa Đéc; hội thi nhiếp ảnh nghệ thuật và chụp ảnh đẹp bằng điện thoại di động chủ đề "Sa Đéc vào Xuân"; liên hoan các nhóm nhảy đường phố; hội thi tiếng hát hay mở rộng; giao lưu và khiêu vũ dưỡng sinh mở rộng; giải Bi sắt mở rộng…

Đặc biệt, trong lễ hội hoa Sa Đéc còn có lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng; lễ tri ân và tôn vinh làng nghề sản xuất bột Sa Đéc.

Phó Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc còn cho biết, lễ hội hoa Sa Đéc cũng là sự kiện chào mừng 10 năm thành lập TP.Sa Đéc (14/10/2013 – 14/10/2023).

Theo phóng viên tìm hiểu, diện tích hoa kiểng hiện nay ở TP.Sa Đéc trên 900 ha, tăng 222 ha so với năm 2021, tập trung chủ yếu phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông.

TP.Sa Đéc đang có hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng khác nhau, chia ra thành 3 nhóm lớn: kiểng công trình, trang trí nội thất (chiếm 65%), kiểng cổ bonsai 15% và hoa các loại 20%.

Ngoài các loại hoa kiểng truyền thống, nông dân Sa Đéc còn tự tìm tòi các giống mới, phù hợp với khí hậu địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường phát triển hàng năm.

Tổng số hộ sản xuất hoa kiểng ở TP.Sa Đéc là trên 2.500 hộ, tăng 400 hộ so với năm 2016, chiếm khoảng 50% số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2022 ước khoảng 3.349 tỷ đồng, chiếm 79,32% giá trị sản xuất nông nghiệp, gấp 3,8 lần so với giá trị trồng trọt cây hàng năm, tăng 269,26% so với năm 2015 (907 tỷ đồng).