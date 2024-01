Lễ khai mạc Asian Cup 2024 có gì đáng chú ý?

Qatar tổ chức lễ khai mạc Asian Cup 2024 hoành tráng

Tại Asian Cup 2024, Qatar chọn sân vận động Lusail là nơi tổ chức lễ khai mạc. Sân bóng này có sức chứa 88.000 chỗ ngồi và nhiều khả năng chật kín khán giả đến theo dõi lễ khai mạc cũng như trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Lebanon trong khuôn khổ bảng A.

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, lễ khai mạc Asian Cup 2024 được đặt lên là "The Lost Chapter of Kelileh and Demneh" (tạm dịch: Chương thất lạc của Kelileh và Demnel). Được bết, Kelileh và Demnel là tên một cuốn sách nổi tiếng của người Ả Rập, gồm có 15 chương với những câu chuyện thần thoại đầy cuốn hút về những anh hùng dân tộc được ẩn dụ thành các loài động vật.

Sân vận động Lusail là nơi diễn ra lễ khai mạc và trận khai mạc Asian Cup 2024. Ảnh: SPORT

"Chương thất lạc" mà ban tổ chức muốn gửi tới người hâm mộ đến sân Lusail cũng như theo dõi lễ khai mạc qua truyền hình là hoạt cảnh về nhân vật nổi bật nhất là con sư tử trong vai một nhà vua. Ngoài ra, còn có một con bò đực có tên Shetrebah và 2 con chó tên Kelileh, Demneh.

Trong cuộc hành trình của các nhân vật này, Kelileh và Demneh với tư cách người kể chuyện sẽ gặp các nhân vật đại diện cho 24 quốc gia có đội tuyển bóng đá tranh tài tại Asian Cup 2024. Câu chuyện này được mô tả sẽ làm nổi bật thông điệp về sự nhân đạo, lối sống đạo đức giữa con người với nhau, đồng thời thể hiện mong muốn mọi người sống thật tốt đẹp.

Trên Youtube, một đoạn clip dài 3 phút đã được ban tổ chức đăng tải. Tiêu đề của đoạn clip này là "Hãy sẵn sàng khám phá câu chuyện hoành tráng của Kelileh và Demneh tại lễ khai mạc".

Ngoài "Chương thất lạc của Delileh và Demneh", lễ khai mạc còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với cảm hứng từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của châu Á. Cũng như tất cả các chương trình khác, ban tổ chức cố gắng giữ kín phần lớn chi tiết của lễ khai mạc. Thời lượng của lễ khai mạc cũng được giữ kín, nhưng tất nhiên không kéo dài quá 2 giờ. Theo chương trình, lễ khai mạc bắt đầu lúc 21 giờ (giờ Việt Nam) và trận khai mạc diễn ra lúc 23 giờ.

Qatar từng tổ chức thành công World Cup 2022 nên lễ khai mạc Asian Cup 2024 hứa hẹn rất hoành tráng và đặc sắc. Ảnh: Time Out Doha

Ban tổ chức bày tỏ mong muốn người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ cùng xem và có trải nghiệm đẹp vè lễ khai mạc. Chia sẻ với truyền thông, ông Hassan Rabea Al Kuwari - Giám đốc điều hành Tiếp thị và Truyền thông của ban tổ chức Asian Cup 2024 khẳng định: "Lễ khai mạc sẽ là một bất ngờ đối với tất cả mọi người. Sẽ có những sự kiện đặc biệt được tổ chức dành cho người hâm mộ".

Việc ban tổ chức tin tưởng lễ khai mạc Asian Cup sẽ hoành tráng, hấp dẫn và thành công là hoàn toàn có cơ sở. Cách đây hơn 1 năm, Qatar đã đăng cai World Cup 2022 và họ thể hiện rất tốt trong công tác tổ chức. Do đó, lễ khai mạc Asian Cup 2024 sẽ là một bữa tiệc thực sự về cảm xúc dành cho người hâm mộ trước khi 51 trận đấu của giải chính thức diễn ra.