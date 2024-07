Lễ khai mạc Olympic 2024 diễn ra khi nào, có gì đặc biệt?

Olympics 2024 tại Paris hứa hẹn hấp dẫn với sự mở màn bằng một sự kiện đi vào lịch sử. Lễ khai mạc vào 0h30, 27/7 (giờ Việt Nam) sẽ biến Thủ đô Paris thành 1 sân vận động và nhà hát ngoài trời, với màn diễu hành của hàng ngàn VĐV diễn ra trên 100 chiếc thuyền dọc theo sông Seine, đi qua những địa danh nổi tiếng của Paris.

Lễ khai mạc tại Paris đặc biệt nhất lịch sử Olympic.

Lễ khai mạc Olympic 2024 sẽ lần đầu tiên được tổ chức ngoài sân vận động (SVĐ). Thay vì hình ảnh quen thuộc của các kỳ Olympic khác, khách mời và khán giả sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn đa màu sắc trên sông Seine, trái tim của thủ đô Pháp.

Dòng sông Seine sẽ thay thế con đường diễu hành truyền thống, bờ sông sẽ trở thành khán đài, và ánh hoàng hôn phản chiếu từ những địa danh nổi tiếng của Paris sẽ tạo nên phông nền tuyệt đẹp cho sự kiện. Lễ khai mạc Olympic 2024 trở thành sự kiện có quy mô lớn nhất trong lịch sử Thế vận hội về khán giả và phạm vi địa lý.

Lộ trình diễu hành

Cuộc diễu hành dọc sông Seine là hành trình hình ảnh về lịch sử và kiến trúc Paris. Bắt đầu từ cầu Austerlitz bên cạnh Jardin des Plantes, đoàn thuyền sẽ tiếp tục đi về phía tây dọc theo sông Seine, đi qua các cây cầu lịch sử và các địa danh nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà và Bảo tàng Louvre, cũng như 1 số địa điểm thi đấu của Thế vận hội như Esplanade des Invalides và Grand Palais.

Các VĐV sẽ được sắp xếp trên các thuyền cùng với đội tuyển của họ, và cuối cùng sẽ đến khu vực Trocadero - quảng trường đối diện tháp Eiffel - nơi các nghi lễ chính thức sẽ được thực hiện, đài lửa Olympic sẽ thắp sáng, và Olympic 2024 sẽ chính thức được khai mạc.

Gần 100 thuyền chở khoảng 10.500 VĐV sẽ diễu hành dọc sông Seine. Các đoàn Olympic lớn hơn sẽ có thuyền riêng, trong khi các đoàn nhỏ có ít VĐV hơn sẽ chia sẻ thuyền. Hệ thống camera đặt trên các boong tàu sẽ cho phép khán giả nhìn rõ VĐV và chứng kiến cảm xúc của họ.

Chương trình hoành tráng

Thomas Jolly, đạo diễn sân khấu và diễn viên người Pháp, đang giám sát các lễ khai mạc và bế mạc của Thế vận hội và Paralympic Paris 2024 với vai trò là giám đốc nghệ thuật. Dù phần lớn các tiết mục vẫn chưa được tiết lộ, nhưng dựa trên những gợi ý, chúng ta có thể mong đợi một chương trình hoành tráng kết hợp đa dạng giữa cũ và mới.

Jolly đã chia sẻ với giới truyền thông vào tháng 1 rằng ông muốn trình diễn các nền văn hóa tương phản của Pháp, từ opera đến rap, nhằm thể hiện toàn bộ những mảnh ghép tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng của quốc gia này.

Đạo diễn vũ đạo Maud Le Pladec hứa hẹn rằng mỗi cây cầu dọc theo tuyến diễu hành sẽ có các vũ công trình diễn. Le Pladec sẽ dẫn dắt 400 vũ công trong tổng số 3.000 nghệ sĩ tham gia lễ khai mạc và bế mạc Paris 2024, tất cả đều mặc trang phục độc đáo do Daphne Burki thiết kế.

Nữ phát thanh viên người Pháp Daphne Burki đóng vai trò là giám đốc trang phục của chương trình, dẫn dắt đội ngũ hàng trăm thợ may, nhà tạo mẫu tóc và nghệ sĩ trang điểm. Burki tập trung vào tính bền vững, điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều trang phục vintage (trang phục của người làm rượu nho) và tái chế được sử dụng trong các buổi lễ, kết hợp với những sáng tạo mới.

Việc tổ chức ngoài trời đưa lễ khai mạc Olympic 2024 tiếp cận nhiều khán giả hơn.

Các VĐV sẽ mặc gì?

Không chỉ các nghệ sĩ mới thể hiện phong cách của mình tại lễ khai mạc. Với hàng loạt thương hiệu thiết kế trang phục cho các VĐV, chúng ta có thể mong đợi người chơi cũng sẽ tỏa sáng.

Đội tuyển Mỹ kết hợp áo khoác preppy với quần jeans cho vẻ bề ngoài sành điệu, đậm chất Mỹ, trong khi các vận động viên Ý sẽ xuất hiện trong bộ trang phục xanh đậm. Nước chủ nhà Pháp làm việc với một thương hiệu nổi tiếng để tạo ra các áo vest và áo khoác phù hợp với tổng thể Olympic 2024.

Các đội tuyển khác như Canada, Anh và Thụy Điển, chọn phong cách thể thao, tất cả đều gợi lên bảng màu của quốc kỳ của họ. Một số đoàn thể thao đi xa hơn với các chi tiết mang tính yêu nước. Trang phục của Mông Cổ đã tạo ra sự xôn xao trên mạng xã hội với thêu tinh xảo và hình dáng truyền thống.

Trang phục của Brazil và Guatemala cũng chắc chắn sẽ gây chú ý. Áo khoác denim của Brazil có hình các loài động vật bản địa, trong khi các VĐV Guatemala mặc mũ và túi dân gian để tạo ra tuyên ngôn màu sắc trên sông Seine.

222.000 người được hưởng lợi khi xem khai mạc không mất tiền

Gần 600.000 người sẽ có thể thưởng thức lễ khai mạc trực tiếp. Thực hiện đúng khẩu hiệu "Games Wide Open" (Thế vận hội rộng mở),Olympic 2024 đã cố gắng làm cho sự kiện này tiếp cận với càng nhiều người càng tốt.

Có 222.000 vé miễn phí để xem cuộc diễu hành từ bờ trên của sông Seine, cùng với 104.000 vé trả phí trên bờ thấp hơn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lễ khai mạc hầu hết khán giả sẽ không phải trả phí vào cửa, cột mốc lịch sử khác cho Olympic 2024.

Những người không có vé vẫn có thể xem lễ khai mạc trên 80 màn hình khổng lồ được đặt khắp thành phố. Dự kiến có thêm 1,5 tỷ người trên khắp thế giới sẽ theo dõi lễ khai mạc qua các kênh truyền hình.

Lê Đức Phát và Nguyễn Thị Thật sẽ đại diện cầm cờ dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam

Thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Pháp đã hoàn tất, mọi thứ sẵn sàng cho ngày hội tại Paris. Olympic 2024 được kỳ vọng là kỳ Thế vận hội thân thiện với môi trường nhất trong những thập niên gần đây.

Ban Tổ chức đặt ra các mục tiêu cụ thể như giảm 55% lượng khí thải nhà kính so với Thế vận hội năm 2012 ở London; 100% nguồn điện được cung cấp bằng năng lượng tái tạo; 100% các địa điểm có thể tiếp cận bằng xe đạp hoặc phương tiện công cộng và 85% các điểm thi đấu cách Làng thể thao chưa đầy 10km.

Tại Lễ khai mạc Olympic 2024, hai tuyển thủ Lê Đức Phát (cầu lông) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp) sẽ đại diện cầm cờ dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam. Ban đầu, nữ tuyển thủ bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt được chọn cầm cờ cùng Đức Phát, nhưng sau đó do Nguyệt phải thi đấu sớm nên phải thay người để bảo đảm sức khỏe cho VĐV này thi đấu tốt nhất.

Lady Gaga sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic 2024?

Theo nguồn tin từ Hollywood Reporter, Lady Gaga sẽ là một trong những nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024. Một nguồn tin khác của TMZ xác nhận rằng nữ ca sĩ sẽ song ca cùng danh ca Celine Dion với ca khúc kinh điển La Vie en Rose. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Hiện những người hâm mộ đang vô cùng háo hức và mong chờ màn thể hiện giữa diva Celine Dion và "Mẹ quái vật". Nếu biểu tượng My heart will go on lên sân khấu, đây sẽ buổi biểu diễn đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ khi cô huỷ các buổi biểu diễn thuộc khuôn khổ tour vòng quanh thế giới Courage. Đây cũng là lần đầu tiên nữ danh ca biểu diễn sau khi tiết lộ bản thân đang chiến đấu với căn bệnh rối loạn thần kinh gây ra tình trạng cứng khớp nghiêm trọng.

Về phía Lady Gaga, đầu tuần này, siêu sao nhạc pop được nhìn thấy tại Paris và tươi cười chào những người hâm mộ của mình. Sự xuất hiện của ngôi sao 38 tuổi tại đây càng củng cố tin đồn biểu diễn trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024.