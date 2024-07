Lễ khai mạc Olympic 2024: Sự trở lại của Celine Dion tiếp thêm động lực cho các VĐV toả sáng!

Celine Dion tạo cảm xúc mạnh trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Người hâm mộ Việt Nam không ai có thể quên giọng hát đầy cảm xúc của nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới người Canada Celine Dion với các ca khúc như "The Power of Love", "Because You Loved Me"... và đặc biệt là "My Heart Will Go On" - nhạc phim "Titanic" huyền thoại.

Yêu quý Celine Dion bao nhiêu với cuộc đời, sự nghiệp đầy thăng trầm, trắc trở của cô, người hâm mộ lại buồn bấy nhiêu khi cuối năm 2022 nhận tin Celine Dion bất ngờ nhận chẩn đoán mắc bệnh "người cứng" (SPS). Đây là hội chứng rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Celine mất kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường, do đó không thể hát như trước.

Nữ ca sĩ Celine Dion hát "L'hymne à l'amour" tại Tháp Eiffel khép lại Lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Ảnh: IOC



Không chấp nhận đầu hàng, trải qua hơn 1,5 năm chống chọi với bạo bệnh, rạng sáng nay (27/7), Celine Dion đã trở lại với ca khúc "L'hymne à l'amour" (tạm dịch: Bài thánh ca về tình yêu), khép lại Lễ khai mạc Olympic Paris độc đáo, ấn tượng.

Đứng trên ban công của Tháp Eiffel bên những vòng tròn Olympic, Celine Dion đã hát tặng hơn 300.000 khán giả, trong đó có khoảng 10.500 vận động viên, đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc.

75 năm trước khi Celine Dion hát ca khúc "L'hymne à l'amour", một ca sĩ huyền thoại khác là Edith Piaf cũng đã biểu diễn ca khúc đình đám này lần đầu tiên.

Biểu tượng âm nhạc người Pháp đã sáng tác lời bài hát "L'hymne à l'amour" trong ngôi nhà của cô và võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp người Pháp-Algeria, nhà vô địch hạng trung thế giới Marcel Cerdan như một lời tri ân cho tình yêu của họ.

Ca sĩ và vận động viên này gặp nhau tại New York vào năm 1948 trong chuyến lưu diễn của Piaf tại Hoa Kỳ. Tình yêu sét đánh nhanh chóng trở thành một chuyện tình chóng vánh.

Câu chuyện tình đó đã kết thúc trong đau thương vào ngày 28/10/1949 khi máy bay của Cerdan bị rơi giữa Đại Tây Dương trong thời điểm võ sĩ quyền Anh 33 tuổi đang trên đường đến Bắc Mỹ để gặp Piaf theo yêu cầu của cô.

Sự ra đi của người tình đã khiến Piaf rơi vào vòng xoáy đau buồn và tội lỗi, mà cô đã cố gắng dập tắt bằng morphin và rượu. Cô không bao giờ hồi phục sau đó và qua đời vài ngày trước lễ kỷ niệm 14 năm ngày mất của Cerdan, vào năm 1963.

Ba phần tư thế kỷ sau, cách ngôi nhà nơi Piaf viết lời "Bài thánh ca tình yêu" bi thảm của mình 5km, chúng vang lên từ ban công của Tháp Eiffel như một lời tri ân vượt thời gian dành cho Thành phố tình yêu và niềm đam mê cuộc sống - Paris.

Celine Dion trở lại đầy cảm xúc sau hơn 1,5 năm chống chọi với bạo bệnh. Ảnh: IOC

Khi những nốt nhạc cuối cùng của bài hát khép lại Lễ khai mạc Olympic Paris 2024, bờ sông Seine - nơi chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu có thật - vang lên tiếng reo hò, cổ vũ Celine Dion.

Tất cả cùng tin sự trở lại mạnh mẽ của Celine Dion ở tuổi 56 sẽ tạo cảm hứng cho các VĐV thể hiện ý chí "thép", vượt qua những giới hạn của bản thân để tỏa sáng tại Olympic 2024!