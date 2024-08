Lịch công bố điểm chuẩn trường Công an năm 2024 mới nhất có thay đổi không?

Lịch công bố điểm chuẩn các trường Công an năm 2024

Năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới được Bộ Công an giao cho các trường là 2.150 chỉ tiêu. Lịch công bố điểm chuẩn các trường Công an năm 2024 sẽ vào ngày nào?

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, công tác lọc ảo xét tuyển đại học sẽ diễn ra từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8 và được thực hiện 6 lần. Sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung chậm nhất vào 17h ngày 19/8.

Thí sinh dự thi vào Học viện An ninh Nhân dân. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với báo Dân Việt về lịch công bố điểm chuẩn các trường Công an năm 2024, đại diện Học viện An ninh Nhân dân cho biết: "Lịch công bố điểm chuẩn các trường Công an năm 2024 theo lịch chung của Bộ GDĐT. Khi có kết quả cuối cùng sau lọc ảo, Cục Đào tạo sẽ thống nhất các trường và công bố điểm chuẩn cùng một lúc. Dự kiến vào ngày 18/8, các trường sẽ chính thức công bố điểm chuẩn".

Điểm chuẩn trường Công an năm 2023

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn các trường công an năm 2023 cụ thể dưới đây.



Năm 2023, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an Nhân dân có điểm chuẩn cao nhất, 24,94 điểm. Ngành thấp điểm nhất là Ngôn ngữ Anh 14,01 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể các trường như sau:

Điểm chuẩn chi tiết vào các học viện, trường CAND năm 2023.

Điểm sàn các trường Công an năm 2024

Bộ Công an mới đây đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) trình độ đại học, trung cấp công an nhân dân năm 2024.

Cụ thể như sau:

Ngành Y khoa, mã ngành 7720101 của Học viện An ninh nhân dân: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (không nhân hệ số, không có điểm cộng) của 3 môn thi là 22,5 điểm và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 là 20 điểm theo thang điểm 100.

Các ngành còn lại của Học viện An ninh nhân dân, các ngành tuyển sinh của Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện quốc tế: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm.

Cách tính gồm tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ GDĐT, Bộ Công an.

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (không nhân hệ số, không có điểm cộng) của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân là 10 điểm, không có điểm liệt theo quy định của Bộ GDĐT.