Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh 63 tỉnh thành: Những nơi mới nhất công bố

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh các tỉnh thành mới cập nhật (dựa vào khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của các tỉnh thành đã công bố và những thông báo mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025).

Tại Bắc Giang, Sở GDĐT Bắc Giang thông báo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở GDĐT, phòng GDĐT các huyện, thành phố; cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm trực thuộc Sở nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Bảy (ngày 25/1/2025) đến hết ngày Chủ nhật (ngày 2/2/2025) - tức là từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh Hải Dương là 9 ngày. Theo văn bản hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vừa được Sở GDĐT Hải Dương gửi Phòng GDĐT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT, trẻ mầm non và học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học từ thứ Bảy (25/1/2025 - tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày Chủ nhật (2/2/2025 - tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ của học sinh Thái Nguyên: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ đối với công chức, viên chức, người lao động, học sinh mầm non, phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên từ ngày thứ Bảy, 25/1/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày Chủ Nhật, 2/2/2025 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Theo đó, các trường mầm non, phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên đón học sinh, học viên học trở lại từ thứ Hai, ngày 3/2/2025 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ.

Học sinh Cần Thơ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 22/1/2025 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2/2/2025 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Theo Quyết định số 944 do UBND tỉnh Đắk Nông ban hành ngày 8/8/2024 về kế hoạch thời gian năm học 2024-2025, học sinh toàn tỉnh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ trong 12 ngày.

Cụ thể, thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 25/1/2025 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 5/2/2025 (tức 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Theo thông tin mới nhất, cán bộ, công chức của Sở GDĐT và Phòng GDĐT các huyện, thành phố, thị xã của Nghệ An nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Các trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, lịch nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 23/1 đến hết 2/2.

Lịch nghỉ Tết của học sinh Bình Phước: Đối với mầm non và tiểu học, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 20/1/2025 đến hết ngày 31/1/2025.

Đối với THCS, THPT, GDTX, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 từ ngày 25/1/2025 đến hết ngày 1/2/2025.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh Hà Nội

Theo thông báo của Sở GDĐT Hà Nội, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2025.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh TP.HCM

UBND TP.HCM thông báo chấp thuận điều chỉnh lịch nghỉ Tết của học sinh, theo đề xuất của Sở GDĐT. Theo đó, học sinh ở TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2025 11 ngày, tăng 2 ngày so với kế hoạch trước đó, từ ngày 23/1 đến hết 2/2/2025.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh Đà Nẵng

Công chức, viên chức và người lao động ngành GDĐT được nghỉ 9 ngày, từ thứ Bảy ngày 25/1/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết Chủ nhật ngày 2/2/2025 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên được nghỉ 11 ngày từ thứ Năm ngày 23/1/2025 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết Chủ nhật ngày 2/2/2025 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, các đơn vị trường học nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 25/1/2025 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 6/2/2025 (mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tại Tây Ninh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của ngành giáo dục dự kiến từ ngày 22/1/2025 đến ngày 4/2/2024.

Tại Trà Vinh, học sinh, giáo viên nghỉ lễ theo Bộ luật Lao động, nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần từ ngày 20/1/2025 đến ngày 1/2/2025.

Tại Phú Yên, kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, học sinh toàn tỉnh sẽ được nghỉ 11 ngày, tính từ ngày 23/1-2/2/2025 (ngày 24 tháp Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng). Đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục nghỉ tết ngày 25/1 đến hết 2/2/2025 (ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).

Tại Long An, thời gian nghỉ Tết Ất Tỵ của học sinh, giáo viên là 10 ngày, từ ngày 24/1/2025 (25 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2/2/2025 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tại Hà Tĩnh, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 2025 từ ngày 25/1/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 4/2/2025 (ngày 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang, Sở GDĐT thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025: Học sinh, học viên được nghỉ từ ngày 20/1/2025 đến hết ngày 2/2/2025 (tức là từ ngày 21 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Học sinh Hà Nội khai giảng năm học mới 2024-2025. Ảnh: Gia Khiêm

Tại Quảng Ninh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của ngành giáo dục từ ngày 27/1/2025 (ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 8/2/2025 (11 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tại Kon Tum, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của ngành giáo dục bắt đầu từ ngày 24/1/2025 (25 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 7/2/2025 (mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh Bạc Liêu: Đối với học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, được nghỉ Tết từ ngày 20/1/2025 đến hết ngày 2/2/2025 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), đi học trở lại vào ngày 3/2/2025.

Tại Sóc Trăng, dịp Tết Âm lịch 2025, học sinh được nghỉ học từ ngày 27/1/2025 đến hết ngày 8/2/2025.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh Yên Bái là 14 ngày, từ ngày 22/1/2025 đến hết ngày 4/2/2025 (từ ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tại Lào Cai, học sinh nghỉ Tết Âm lịch Ất Tỵ như sau: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 24/1/2025 (Thứ Sáu) đến hết ngày 6/2/2025 (Thứ Năm), tức là từ ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ.

Tại Lâm Đồng, công chức, viên chức, người lao động; trẻ mầm non, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 9 ngày liên tục, từ thứ Bảy, ngày 25/1/2025 Dương lịch (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết Chủ nhật, ngày 2/2/2025 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025, từ ngày 25/1/2025 đến hết ngày 5/2/2025.

Tại Gia Lai, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của ngành giáo dục từ ngày 25/1/2025 đến hết ngày 5/2/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ).