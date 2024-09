Lịch phát sóng trực tiếp vòng 1 LPBank V.League 1-2024/2025 (V.League 2024/2025)

Nét mới đầu tiên chính là sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) trong vai trò Nhà tài trợ chính của Giải bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2024/2025 (V.League 2024/2025). Có thể nói LPBank là ngân hàng tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nước nhà nói riêng.

Điều đáng chờ đợi thứ hai là nỗ lực của BTC giải trong việc "phủ sóng" công nghệ VAR tới gần như toàn bộ các trận đấu của giải năm nay. Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp có sự hiện diện của công nghệ hỗ trợ trọng tài video (mùa 2023 thử nghiệm ở những vòng cuối, mùa 2023/2024 áp dụng ở gần nửa số trận mỗi vòng). Hiệu quả của VAR đã được khẳng định ở mùa giải đã qua khi giúp quyết định của các trọng tài đảm bảo độ chính xác cao hơn, qua đó củng cố niềm tin của khán giả, người hâm mộ cũng như chính các đội bóng tham gia thi đấu.

Những điều chỉnh kịp thời trong quy định đối tượng thi đấu, nâng số lượng cầu thủ Việt Kiều được đăng ký lên 2 cầu thủ, cũng được các CLB đón nhận tích cực, qua đó giúp các đội bóng vừa chủ động hơn trong sử dụng và điều tiết nhân sự trong tiến trình giải, vừa mở ra cơ hội cho nguồn lực cầu thủ Việt kiều trở về góp sức cho quê hương. Đây là tín hiệu tốt cho cả đội tuyển quốc gia vì ban huấn luyện cũng sẽ có cơ hội theo dõi sát sao các tài năng gốc Việt (hoặc mang trên mình 1 phần dòng máu Việt) có mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tất nhiên, không thể không nhắc tới công tác chuẩn bị chu đáo của các CLB tham dự LPBank V.League 1-2024/2025, đặc biệt là các đội bóng được đánh giá cao như Thép Xanh Nam Định (đương kim vô địch), Hà Nội FC (xếp thứ 3 mùa trước), các cựu vô địch như Công an Hà Nội, Becamex Bình Dương hay các CLB đầy cá tính và có thực lực như Đông Á Thanh Hoá, Thể Công Viettel, Hải Phòng, CLB TP.HCM… có thể cạnh tranh thứ hạng cao tại giải. Ngay cả đội bóng mới trở lại từ đấu trường hạng Nhất là SHB Đà Nẵng cũng được cho là một ẩn số đáng chờ đợi sau khi tỏ rõ quyết tâm thăng hạng chỉ sau 1 mùa phải xuống hạng.

Về phần mình, Công ty VPF đã phối hợp với LĐBĐVN tổ chức tốt các cuộc tập huấn giám sát, trọng tài, điều phối viên và cán bộ truyền thông của các CLB. Việc kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị của các BTC địa phương cũng đã được triển khai chu đáo, kỹ lưỡng. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ hồi còi khai mạc…

3 trận đầu tiên LPBank V.League 1-2024/2025 (V.League 2024/2025) sẽ diễn ra vào ngày 14/9, Lễ khai mạc chính được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy

Trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (thứ 7 mùa giải 2023/2024) đối đầu các nhà ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định. Một trận đấu rất được chờ đợi khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có cuộc "thay máu lực lượng" rất đáng kể sau mùa giải vừa qua khi vừa giữ chân HLV Nguyễn Thành Công cùng một số trụ cột, vừa bổ sung các tân binh chất lượng (trong đó có chân sút Geovane hay cầu thủ Việt kiều Adou Minh). Phía bên kia, Thép Xanh Nam Định chắc chắn là đội bóng thu hút sự chú ý nhiều nhất khi tiếp tục giữ được sự ổn định về lực lượng với dàn "sao" từng đem về ngôi vô địch lịch sử dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt. Không phải tự nhiên mà trong lễ xuất quân của CLB, HLV Vũ Hồng Việt lại tự tin hướng tới một "cú ăn 3" ở mùa giải này, dù biết chắc chắn sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn. Không có gì nghi ngờ vào vị thế cửa trên của TX.NĐ, nhưng nếu phát huy tốt lợi thế sân nhà và đấu pháp phòng ngự phản công đã thành "thương hiệu", Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu giành 1 điểm ở trận đấu này.

Trận Đông Á Thanh Hoá (thứ 8 V.League 1 và đoạt Cúp QG mùa trước) – B.Bình Dương (thứ 9) cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, với chất lượng chuyên môn cao. Mặc dù có khá nhiều xáo trộn trong đội hình (đôn nhiều cầu thủ trẻ lên), nhưng về cơ bản ĐATH vẫn có bộ khung đủ mạnh, tiếp tục được dẫn dắt bởi HLV Popov, đang tham gia đấu trường AFC, lại có lợi thế sân nhà, nên chắc chắn sẽ có thể cạnh tranh 1 vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng. Trong khi ấy, B.Bình Dương mùa này có sự dẫn dắt của HLV đầy cá tính Hoàng Anh Tuấn, người từng có công đào tạo và huấn luyện nhiều tuyển thủ quốc gia từ lứa U20 trước đây, kèm theo đó là sự ổn định về lực lượng. Còn nhớ tại mùa trước, B.Bình Dương từng vươn lên mạnh mẽ ở giai đoạn 1, sau đó đuối sức ở những vòng cuối và rơi xuống vị trí thấp hơn khá nhiều so với thực lực. Cuộc đối đầu của 2 đội bóng mạnh cùng 2 HLV giỏi "đánh trận" được đánh giá là cân bằng và sẽ rất khó lường.

Một ứng cử viên vô địch là Hà Nội FC (xếp thứ 3 mùa trước) – đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam trong 15 mùa giải gần nhất – với chất lượng đội hình cao, cùng nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh giỏi. Vị trí "thuyền trưởng" của HLV Lê Đức Tuấn cũng đáng chú ý khi ông rất am hiểu nội tình sau những năm làm trợ lý HLV trưởng, cộng thêm đó là việc Hà Nội FC mùa này sẽ chỉ dốc sức vào "mặt trận" chính ở đấu trường quốc nội. Đối thủ của Hà Nội FC ở vòng đầu tiên cũng là tên tuổi đáng gờm – Quy Nhơn Bình Định (á quân mùa trước). Vấn đề của đội khách chính là việc không còn bảo toàn được lực lượng mạnh khi khá nhiều trụ cột đã ra đi sau chiến tích ở mùa giải vừa qua. Bởi lý do ấy, Hà Nội FC chắc chắn vẫn sẽ được đánh giá cao hơn. Sân vận động Hàng Đẫy cũng là địa điểm được BTC Giải lựa chọn tổ chức Lễ khai mạc chính thức của V.League 2024/2025, trước khi diễn ra cuộc đối đầu hấp dẫn giữa CLB Hà Nội vs CLB Quy Nhơn Bình Định.

Cả 4 trận đấu còn lại của vòng 1 đều diễn ra vào ngày Chủ Nhật (15/9)

Quảng Nam (thứ 11 mùa trước) tiếp đón HAGL (thứ 10) tại sân Hoà Xuân. Cả 2 cùng phải khá chật vật trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải vừa qua, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới cũng không có điểm nhấn đặc biệt nào. Sự thay đổi đăng ký HLV trưởng (Lê Quang Trãi, thay vì HLV Vũ Tiến Thành) của HAGL cũng được cho là không ảnh hưởng gì tới đội bóng phố núi khi HLV Vũ Tiến Thành sẽ ngồi ghế GĐKT của CLB. Một trận đấu "kẻ tám lạng, người nửa cân".

SLNA (thứ 12 mùa trước) tiếp đón SHB Đà Nẵng – đội bóng mới thăng hạng tại sân Vinh cũng là trận đấu được đánh giá là khá cân tài cân sức. Mặc dù vừa trở lại đấu trường cao nhất, nhưng SHB.ĐN đã thể hiện quyết tâm rất cao với mục tiêu vào "tốp 5". Những sự bổ sung lực lượng trước giải thực tế cũng sẽ giúp đội bóng này mạnh hơn hẳn, nhưng liệu có đủ sức đua tranh thứ hạng cao hay không còn phải chờ thực tế trả lời.

Cả 2 trận đấu còn lại cùng được chờ đợi sẽ có chất lượng cao.

Trên sân nhà, Hải Phòng (thứ 7 mùa trước) tiếp cựu vô địch CLB CAHN (thứ 6) – đội bóng đang hừng hực khí thế cạnh tranh ngôi vô địch với dàn cầu thủ cực kỳ chất lượng, dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking. Không có gì để nghi ngờ, đội khách được đánh giá cao hơn về lực lượng, nhưng lợi thế sân nhà và sự dày dạn của HLV Chu Đình Nghiêm cũng sẽ giúp đội bóng đất Cảng đặt mục tiêu có điểm.

Ở trận còn lại, CLB TP.HCM (thứ 4 mùa trước) cũng có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Thể Công Viettel (thứ 5) trong một trận đấu khó lường về diễn biến cũng như kết quả. Giới chuyên môn đánh giá đây là trận cầu ngang sức giữa 2 đội cùng có chất lượng cao, rất đáng chờ đợi.

Trong 7 trận đấu tại vòng 1 LPBank V.League 1-2024/2025 (V.League 2024/2025), ngoại trừ trận đấu tại sân Hà Tĩnh, cả 6 trận còn lại đều được áp dụng công nghệ VAR để trợ giúp công tác trọng tài.

Xem LPBank V.League 1-2024/25 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn