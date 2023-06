Lịch phát sóng trực tiếp vòng 12 V.League 2023: Tâm điểm Nam Định vs Thanh Hoá Lịch phát sóng trực tiếp vòng 12 V.League 2023: Tâm điểm Nam Định vs Thanh Hoá

Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch phát sóng trực tiếp vòng 12 V.League 2023. Tâm điểm sẽ là các cuộc đối đầu giữa Thép xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hoá, CLB CAHN vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL vs CLB TP.HCM...

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 12 V.League 2023 3 trận đầu tiên cùng diễn ra vào ngày thứ 7 (24/6) Trận Thép xanh Nam Định (15đ) gặp Đông Á Thanh Hoá (22đ) tại sân Thiên Trường chắc chắn sẽ rất "nóng". Cùng thua ở vòng đấu gần nhất nên trong khi đội chủ nhà đang bị đe doạ văng khỏi tốp 8 thì đội khách – tuy vẫn đang tạm dẫn đầu nhưng cũng đã cảm nhận được hơi nóng phả ngay sau gáy từ các đối thủ mạnh như CLB CAHN hay Hà Nội FC. Cả 2 đều đã có những sự bổ sung nhân sự chất lượng trong mùa này nên đều nhận được sự kỳ vọng rất cao. Nhưng trong một cuộc đua đường trường như V.League 1 luôn đòi hỏi "sức bền", đặc biệt là tính ổn định. Tuy bị đánh giá thấp hơn đôi chút, nhưng với lợi thế sân nhà, Thép Xanh Nam Định chắc chắn sẽ hướng tới ít nhất 1 trận hoà. Trong khi ở phía bên kia, Đông Á Thanh Hóa cần 1 chiến thắng để duy trì được ngôi đầu trước lượt cuối của giai đoạn 1. Quá đỗi hấp dẫn và khó lường! Đông Á Thanh Hóa cần chiến thắng để duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng sau vòng 12 GĐ 1. Ở sân Hàng Đẫy, CLB CAHN (21đ) gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 điểm). Đội chủ nhà tuy chỉ là tân binh nhưng đầy tham vọng sẽ giành chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên. Chiến thắng đậm tới 4-1 ngay trên sân Thanh Hoá ở vòng trước đã có thấy sức tấn công của Công An Hà Nội đáng sợ tới mức nào. Tất nhiên, đối thủ của họ – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đang là "hiện tượng thú vị" của giải năm nay – hiểu rõ sự nguy hiểm khi đối công với CLB CAHN. Bài học của Đông Á Thanh Hóa ở vòng trước vẫn còn đó. HLV Nguyễn Thành Công cùng các học trò chắc chắn sẽ chọn lối chơi phòng thủ chặt chẽ để hướng tới kết như ý. Nhưng để làm được điều ấy, hàng thủ của đội khách cần vượt qua "thử thách cực đại" từ hàng tấn công mạnh nhất giải (CAHN đã ghi được 25 bàn thắng, vượt trội so với mọi đối thủ)! Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng (15đ) đương nhiên được đánh giá cao hơn nhiều so với SHB Đà Nẵng (6đ) – đội đang xếp cuối bảng xếp hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức, SHB.ĐN đang rất hy vọng có thể sớm tìm lại sự cân bằng và ổn định trong đội hình cũng như lối chơi. Nhưng Hải Phòng (vừa thắng Hoàng Anh Gia Lai 2-0) chắc chắn sẽ là đối thủ khó chơi hơn rất nhiều so với B.Bình Dương – đội mà SHB Đà Nẵng vừa hoà ở vòng đấu trước. Cả 4 trận còn lại cùng diễn ra vào ngày chủ nhật (25/6) HAGL(13đ) đang trong tình thế xếp đầu nhóm 2 (hạng 9), nhưng chỉ kém đội đứng cuối nhóm 1 vỏn vẹn 2 điểm. Bởi vậy, khi được thi đấu trên sân nhà Pleiku, họ sẽ dốc toàn lực để có trọn vẹn 3 điểm trước CLB TP.HCM (7đ, tạm xếp thứ 2 từ dưới lên). Ở phía bên kia, đội khách cũng gần như đã ở vào thế phải coi mọi trận đấu đều là… chung kết, nên sẽ hướng tới mục tiêu có điểm dù phải thi đấu trên sân khách ở trận đấu này. Hoà cũng sẽ là kết quả tốt với CLB TP.HCM. CLB Hà Nội FC liệu có thể tiếp tục hưởng niềm vui chiến thắng khi phải làm khách trước CLB Khánh Hòa vốn chơi rất khó chịu? Tại sân 19/8, tân binh Khánh Hoà (12đ) đối đầu các nhà ĐKVĐ Hà Nội FC (19đ). Nếu xét cả về thực lực lẫn phong độ, đội chủ nhà đều khó có thể bì được đối phương. Lợi thế đáng kể nhất của thầy trò HLV Võ Đình Tân chỉ là yếu tố sân nhà – nơi họ từng hoà Viettel ở vòng trước. Một yếu tố nữa có thể đem lại niềm tin cho người hâm mộ đội bóng này, mới cách đây 1 vòng đấu Khánh Hoà cũng từng chứng tỏ khả năng chống chịu sức ép rất đáng nể với lối đá phòng ngự triệt để và giành được 1 điểm ngay trên sân của CLB CAHN. Bởi vậy, có lẽ đội bóng phố biển cũng sẽ tiếp tục tiếp cận trận đấu này bằng cách chơi ấy, hướng tới mục tiêu chia điểm và chờ đợi hy vọng từ sai sót của đối phương… Tại sân Vinh, SLNA (12đ) gặp TopenLand Bình Định (15đ) trong 1 trận cầu khá "cân tài cân sức". Nếu chỉ so về tên tuổi của các cầu thủ thì đội khách xứng đáng được đánh giá cao hơn. Nhưng việc được thi đấu tại sân nhà sẽ giúp SLNA bớt đi sự khác biệt. Ở phía bên kia, đội bóng đến từ đất Võ đã có chuỗi 4 trận liền không thắng, nên sẽ đặt mục tiêu từ hoà đến thắng ở trận này. Cuối cùng là cuộc đối đầu giữa Viettel (15đ) với B. Bình Dương (7đ). Có lợi thế sân nhà, phong độ cũng tốt hơn nên không có gì nghi ngờ vào khả năng chiến thắng cao hơn nghiêng về đội chủ nhà. Nhưng B.Bình Dương – dưới sự dẫn dắt của tân HLV Lê Huỳnh Đức – tuy chưa có thêm chiến thắng, nhưng với việc vừa trải qua chuỗi 4 trận hoà liên tiếp cũng cho thấy khả năng "làm khó" đối với ngay cả các ứng cử viên vô địch như Hà Nội hay Đông Á Thanh Hoá. Vì thế đây vẫn sẽ là một trận cầu đáng chờ đợi với khả năng đội chủ nhà chơi tấn công, còn đội khách tổ chức phòng thủ – phản công với mục tiêu tìm kiếm ít nhất thêm 1 trận hoà nữa. Tin tối (23/6): Sáng tỏ khả năng Văn Toàn trở lại V.League chơi bóng 23/06/2023 20:10

