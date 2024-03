Lịch phát sóng trực tiếp vòng 14 V.League 2023/2024: "Đại chiến" sân Hàng Đẫy Lịch phát sóng trực tiếp vòng 14 V.League 2023/2024: "Đại chiến" sân Hàng Đẫy

2 cặp đấu của các đội tốp đầu ở sân Thanh Hoá và Hàng Đẫy sẽ được xem là tâm điểm chú ý. Công nghệ VAR sẽ xuất hiện tại các trận đấu: Thể Công Viettel vs Quảng Nam (30/3); Đông Á Thanh Hóa vs CLB CAHN (31/3); Hà Nội FC vs Thép Xanh Nam Định (31/3).

3 trận đầu tiên diễn ra vào ngày Thứ 7 (30/3) đều liên quan tới các đội chưa an toàn trụ hạng Tại sân Pleiku, đội chủ nhà LPBank HAGL (13đ) chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng khi tiếp đón CLB Khánh Hoà (9đ) – đội đang tạm thời đứng "đội sổ". Nếu LPBank HAGL giành 3 điểm, khoảng cách về điểm số sẽ được gia tăng lên con số 7, chưa khiến "đội bóng phổ biển" hết hy vọng, nhưng sẽ giúp "đội bóng phố núi" thêm yên tâm trong cuộc đua ở các vòng tới. Chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp vừa qua (trước Đông Á Thanh Hoá và CLB TP.HCM) giúp LPBank HAGL có được vị thế tốt hơn hẳn so với trước khi thay đổi HLV trưởng. Trong 4 trận ấy có kết quả hoà trên sân 19/8 ở trận lượt đi hôm 27/2. Ở phía bên kia, CLB Khánh Hoà tuy đã không thắng trong 6 trận liên tiếp, nhưng kết quả các trận đấu không phải quá tệ (hoà 3 và thua 3 trận cùng với tỷ số sát nút). Đặc biệt, đội khách cũng đã cho thấy những tín hiệu tích cực với trận hoà 2-2 ngay tại "đất Võ" trước một đối thủ được đánh giá cao hơn (MerryLand Quy Nhơn Bình Định). Với lợi thế sân nhà, LPBank HAGL sẽ được đánh giá là nhỉnh hơn đôi chút ở trận này. Lịch phát sóng trực tiếp vòng 14 V.League 2023/2024 Lịch phát sóng trực tiếp vòng 14 V.League 2023/2024. Trận SLNA (13đ) – Hải Phòng (14đ) cũng được dự báo sẽ rất cân bằng, "kẻ tám lạng, người nửa cân". Điểm số hiện tại của cả 2 cùng khiến họ chưa thể yên tâm, vì chỉ bằng hoặc nhỉnh hơn 1 điểm so với vị trí phải đá play-off giành suất trụ hạng vào cuối mùa. Vì vậy, đội nào thắng ở trận này sẽ có ý nghĩa rất lớn về tinh thần trước các trận đấu sau, ngược lại, sẽ phải gánh chịu áp lực tâm lý nặng hơn nếu đội cuối bảng (CLB Khánh Hoà) và các đối thủ khác cùng nhóm có điểm sau lượt đấu này. SLNA thua 3 trong 4 trận gần nhất, nhưng đều trước các ứng cử viên vô địch như CLB CAHN, Thep xanh Nam Định hay B.Bình Dương, hoà 1 trận duy nhất trước chính Hải Phòng tại sân Lạch Tray. Trong khi ấy, đội khách Hải Phòng cũng đã có chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng (4 thua, 3 hoà), cũng đáng lo ngại không kém. Khi 2 đội cùng đang rất "khát thắng", phong độ lại tương đồng gặp nhau thì trận này sẽ rất khó đoán định diễn biến và kết quả. Tại sân Hàng Đẫy, trận Thể Công Viettel (13đ) – đội đang xếp thứ 2 từ dưới lên – gặp Quảng Nam (15đ) cũng đáng chú ý. Tại đây, đội chủ nhà vừa hạ các nhà ĐKVĐ 3-0 trước khi bước vào quãng nghỉ. Vài ngày sau đó, cũng tại đây, thầy trò HLV Đức Thắng tiếp tục vượt qua CLB CAHN tại vòng 1/8 Cúp quốc gia để tiến vào tứ kết. Với dấu hiệu tích cực ấy, không có gì để nghi ngờ vào chỉ tiêu thắng trận của Thể Công Viettel khi tiếp đón tân binh Quảng Nam (15đ), vừa để đòi lại "món nợ" 0-2 ở trận lượt đi hồi cuối tháng 2, vừa giúp họ thoát ra khỏi vị trí áp chót hiện tại. Trong bối cảnh ấy, HLV Văn Sỹ Sơn cùng các học trò có lẽ sẽ chọn đấu pháp phòng ngự phản công chặt chẽ, hướng tới mục tiêu có ít nhất 1 điểm ở trận này. Cả 4 trận còn lại cùng diễn ra vào ngày Chủ Nhật (31/3) Trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (14đ) có lẽ vẫn sẽ bị xếp vào "cửa dưới" khi tiếp đón B.Bình Dương (26đ) – đội đang có phong độ cao và xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng tạm thời. Mặc dù vậy, nếu xem xét phong độ thực tế ở 3 trận gần nhất thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn hoàn toàn có thể cản bước các đối thủ mạnh nếu phát huy được sự hiệu quả trong lối chơi giàu tính đồng đội của mình. Khi tập trung đá thật chặt chẽ, họ từng chỉ thua sát nút 0-1 trong trận lượt đi tại B.Bình Dương, sau đó cầm hoà các nhà ĐKVĐ CLB CAHN trên sân Hàng Đẫy trước khi hoà Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất. Bởi lý do ấy, đội chủ nhà vẫn có thể đặt mục tiêu giành 1 điểm (thậm chí hơn thế) ở trận đấu này nếu HLV Nguyễn Thành Công chọn đấu pháp đá chặt để "có điểm" và các cầu thủ đạt phong độ cao. Tâm điểm chú ý của vòng này sẽ nằm ở sân Thanh Hoá, nơi đội chủ nhà Đông Á Thanh Hoá (tạm xếp thứ 4) đọ sức với ĐKVĐ CLB CAHN (cùng 22đ, tạm xếp thứ 3). Đội bóng xứ Thanh vừa có 3 trận đấu không như ý, trong đó thua LPBank HAGL ngay tại sân nhà rồi thất bại 1-3 trước CLB CAHN tại Hàng Đẫy. Nhưng ở phía bên kia, CLB CAHN cũng chưa thể hiện được sự ổn định trong cả 2 trận gần nhất trước quãng nghỉ: Bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà trên sân nhà rồi thất thủ 0-3 trước Thể Công Viettel. Uy tín của HLV Popov với Đông Á Thanh Hoá thì đã quá rõ ràng. Còn HLV Kiatisak có lẽ cũng đã tận dụng quảng nghỉ gần 3 tuần vừa qua để "hiểu" đội bóng mình đang dẫn dắt hơn. Cuộc đấu trí của 2 vị "thầy ngoại" này sẽ mang tính quyết định kết quả của trận đấu. Tại sân Quy Nhơn, MerryLand Quy Nhơn Bình Định (21đ) gặp CLB TP.HCM (18đ) cũng là một cặp đấu tương đối cân bằng (có chăng nghiêng một chút về phía đại biểu "đất Võ" nhờ yếu tố sân nhà). Xét về thực lực, MerryLand Quy Nhơn Bình Địn nhỉnh hơn với những "tên tuổi" hiện tại. Nhưng phong độ của đôi lại khá tương đồng. Đặc biệt, CLB TP.HCM từng thắng 2-1 trong trận lượt đi hôm 28/2 khi được đá tại sân nhà Thống Nhất. Tại sân nhà, MerryLand Quy Nhơn Bình Địn từng thắng đội đầu bảng Thép xanh Nam Định, nhưng sau đó lại bị đội cuối bảng là Khánh Hoà chia điểm. Sự bất ổn ấy liệu có được khắc phục sau quãng nghỉ ngắn vừa qua? Cuối cùng là trận đấu rất được chờ đợi tại sân Hàng Đẫy: Đương kim Á quân Hà Nội FC (19đ, tạm xếp thứ 6) tiếp đón đội đang tạm dẫn đầu bảng Thép Xanh Nam Định (29đ). Thực lực của đôi bên đã thay đổi khá nhiều trong thời gian qua theo chiều hướng trái ngược. Trong đó, Hà Nội FC mất thêm các trụ cột, trong khi đội khách lại có thêm sự phục vụ của nhiều cầu thủ "hàng tuyển". Một điều đáng chú ý nữa là sự bất ổn ở vị trí "thuyền trưởng" của đội bóng Thủ đô, trong khi Thép Xanh Nam Định ngày càng ổn định hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt. Trong trận lượt đi hôm 28/2, 2 đội đã cùng nhau tạo nên 1 màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ hấp dẫn, và Thép Xanh Nam Định giành thắng lợi với 2 bàn thắng trong các phút bù giờ. Tất cả đều báo hiệu cho tính chất gay cấn, quyết liệt cũng như bảo chứng cho sự hấp dẫn của đội đọ sức "lượt về"! Tham khảo thêm Vòng 14 V.League 2023/2024: Đại chiến ở Hàng Đẫy

