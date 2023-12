Arsenal thất thủ trên sân West Ham. Nhờ kết quả ấy, The Kop vẫn giữ ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn Pháo thủ. Vòng này, Liverpool tiếp đón đội bóng đang khủng hoảng là Newcastle trên thánh địa Anfield và 3 điểm được xem là nhiệm vụ trong tầm tay của thầy trò Juergen Klopp.

Aston Villa, sau trận thua ngược tê tái ở Old Trafford, sẽ chỉ phải tiếp tân binh Burnley trên sân nhà.

Man City gặp đối thủ yếu hơn là Sheffield trên sân nhà Etihad tại vòng 20 Premier League Ngoại hạng Anh 2023/2024.

ĐKVĐ Man City cũng được cho là dễ dàng giành 3 điểm khi tiếp Sheffield trên sân nhà.

Trong khi đó, dù vừa ngược dòng cực ấn tượng trước Aston Villa, nhưng M.U sẽ phải dè chừng khi làm khách đến sân Nottingham.

Tottenham cũng không thể xem thường Bournemouth, đội bóng thi đấu cực hay thời gian vừa qua, khi thắng 6, hòa 1 ở 7 trận gần nhất.

Newcastle tổn thất lực lượng khi trung vệ đội trưởng Jamaal Lascelles gặp chấn thương và không thể góp mặt trong trận đấu với Liverpool trên sân Anfield.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 20 Ngoại hạng Anh 2023/2024

Vòng 20 Ngoại hạng Anh 2023/2024 với rất nhiều trận đấu hấp dẫn và NHM Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trên hệ thống VTVcab, ứng dụng ON, ON Plus vào cuối tuần này.