Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2022 trên VTV hôm nay (3/12).

World Cup 2022 đã xác định ra 16 đội bóng xuất sắc nhất giành quyền vào vòng 1/8. Như vậy, 8 cặp đấu của vòng knock-out là: Hà Lan vs Mỹ, Argentina vs Australia, Anh vs Senegal, Pháp vs Ba Lan, Croatia vs Nhật Bản và Tây Ban Nha vs Maroc, Brazil vs Hàn Quốc và Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ.

Trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 là cuộc chạm trán giữa tuyển Hà Lan (nhất bảng A) gặp tuyển Mỹ (nhì bảng B) lúc 22 giờ hôm nay (3/12) và được Đài THVN trực tiếp trên kênh VTV2, VTV Cần Thơ. Tuyển Hà Lan (hạng 8 thế giới) được đánh giá cao hơn tuyển Mỹ (hạng 16 thế giới) ở cuộc chạm trán này.

Trận đấu thứ hai diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 4/12 là cuộc đối đầu giữa tuyển Argentina (nhất bảng C) với tuyển Australia (nhì bảng D). Trận đấu này được trực tiếp trên VTV3, VTV Cần Thơ. Tuyển Argentina (hạng 3 thế giới) được đánh giá vượt trội tuyển Úc (hạng 38 thế giới). Kính mời quý khán giả đón xem!