Lịch thi đấu Asian Cup 2024 ngày 19/1: Chờ chiến thắng của ĐT Việt Nam

Chờ chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Indonesia

Trận đấu sớm nhất hôm nay là màn so tài giữa Iraq vs Nhật Bản. Đây được xem là "trận chung kết" của bảng D, bởi nó mang tính chất quyết định đến ngôi nhất và nhì bảng. "Samurai Blue" được đánh giá cao hơn đôi chút so với đối thủ. Nếu thi đấu đúng phong độ, nhiều khả năng họ sẽ đánh bại đại diện Tây Á.

ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Indonesia? Ảnh: VFF.

Vào lúc 21h30, ĐT Việt Nam chạm trán Indonesia. Cả hai đều quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé dự vòng 1/8 Asian Cup 2024. Vì vậy, cuộc đụng độ này hứa hẹn sẽ rất gay cấn và hấp dẫn.

ĐT Việt nam được đánh giá cao hơn so với Indonesia. Bên cạnh đó, các học trò HLV Philippe Troussier cũng có phong độ, thành tích đối đầu hơn. Do đó, các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng Đình Bắc cùng các đồng đội sẽ giành thắng lợi.

Vào rạng sáng 20/1, Hong Kong chạm trán Iran. Với thực lực vượt trội, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Iran giành chiến thắng đậm trước đối thủ.

Lịch thi đấu Asian Cup 2024 ngày 19/1: