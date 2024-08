Lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 vào ngày nào?

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến

Trong khung kế hoạch năm học 2024-2025 vừa được Bộ GDĐT công bố, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến diễn ra trong hai ngày 26-27/6/2025. Như vậy, vẫn như mọi năm, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào cuối tháng 6.

Học sinh lớp 12 năm học 2024-2025 là lứa đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới (chương trình 2018). Học sinh sẽ thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: Phạm Hưng



Kỳ thi có nhiều điểm mới, trong đó nội dung thi sẽ bám sát chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng, kỳ thi năm 2025 sẽ khác vì ngữ liệu sẽ có trong nhiều bộ sách giáo khoa hoặc bên ngoài nhằm giúp các em phát huy phẩm chất chứ không phải học tủ, học lệch, đoán đề. Kỳ thi sẽ đảm bảo giảm áp lực, giảm thời gian, giảm tốn kém nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho các trường đại học sử dụng, tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn sử dụng kết quả thi vì không có điều kiện, kinh tế để tham dự nhiều kỳ thi.

Cũng theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, các tỉnh thành tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Khai giảng năm học mới tổ chức vào ngày 5/9/2024.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2025; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2025.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2025.

Bộ GDĐT quy định,kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.