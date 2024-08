Lịch tựu trường 2024 và lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024 chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành

Lịch tựu trường 2024 Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa công bố kế hoạch năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng, tức là ngày 22/8.

Học sinh Hà Nội tựu trường năm học 2024-2025. Ảnh: Tào Nga

Lịch tựu trường 2024 An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Quyết định 1267/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 – 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang.

Theo đó, thời gian tựu trường các bậc học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 28/8/2024, riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 21/8/2024.

Các bậc học sẽ khai giảng và thực học kể từ ngày 5/9/2024. Bậc mầm non, tiểu học kết thúc học kỳ 1 năm học 2024 – 2025 vào ngày 10/1/2025; bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kết thúc học kỳ 1 ngày 11/1/2025.

Lịch tựu trường 2024 Bà Rịa - Vũng Tàu

Lớp 1, 10 tựu trường trước ngày 28/8. Các khối còn lại vào ngày 28/8.

Lịch tựu trường 2024 Bắc Ninh

Theo đó, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất (ngày 19/8); các lớp còn lại tựu trường vào ngày 26/8; đồng loạt khai giảng và chính thức bắt đầu năm học mới vào ngày 5/9/2024.

Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5/9/2024 đến 17/1/2025.

Lịch tựu trường 2024 Bình Dương

Ngày tựu trường của học sinh các cấp: vào ngày 26/8/2024. Riêng ngày tựu trường học sinh lớp 1: vào ngày 19/8/2024. Lịch khai giảng năm học mới: vào ngày 05/9/2024.

Lịch tựu trường 2024 Bình Phước

Theo kế hoạch, đối với cấp mầm non, tiểu học, ngày tựu trường 26/8/2024, ngày khai giảng 5/9/2024, ngày kết thúc năm học 30/5/2025.

Lịch tựu trường 2024 Cà Mau

Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 21/8. Các khối còn lại ngày 28/8.

Dưới đây là lịch tựu trường 2024 của các tỉnh thành:

STT Tỉnh thành Lịch tựu trường 2024 1 An Giang Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 28/8/2024, riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 21/8/2024. 2 Bà Rịa - Vũng Tàu - Lớp 1, 10: Trước 28/8 - Còn lại: 28/8 3 Bạc Liêu Học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 19/8; các khối lớp còn lại tựu trường vào ngày 26/8. 4 Bắc Giang Các cấp học tựu trường ngày 29/8, riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 23/8. 5 Bắc Kạn Lịch tựu trường sẽ diễn ra trước 1 tuần vào ngày 29/8. Riêng với lớp 1, lịch tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng (tức ngày 22/8). 6 Bắc Ninh Học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất (ngày 19/8); các lớp còn lại tựu trường vào ngày 26/8. 7 Bến Tre Ngày 28/8, học sinh GDMN, GDPT, GDTX sẽ tựu trường chuẩn bị năm học 2024-2025. Đối với học sinh lớp 1, sẽ tựu trường vào ngày 21/8. 8 Bình Dương Ngày tựu trường của học sinh các cấp: vào ngày 26/8/2024. Riêng ngày tựu trường học sinh lớp 1: vào ngày 19/8/2024. 9 Bình Định Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. 10 Bình Phước Theo kế hoạch, đối với cấp mầm non, tiểu học, ngày tựu trường 26/8/2024, ngày khai giảng 5/9/2024, ngày kết thúc năm học 30/5/2025. 11 Bình Thuận Cấp mầm non vào ngày 28/8; tiểu học 26/8, riêng đối với học sinh vào lớp 1 thời điểm tựu trường là ngày 19/8; cấp THCS, THPT và GDTX vào ngày 26/8. 12 Cà Mau Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 21/8. Các khối còn lại ngày 28/8. 13 Cần Thơ Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. 14 Cao Bằng Tiếp tục cập nhật 15 Đà Nẵng Theo UBND TP Đà Nẵng, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP năm học 2024 - 2025 sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 29/8, riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 26/8. 16 Đắk Lắk Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 22/8, các lớp còn lại là ngày 29/8. 17 Đắk Nông Học sinh lớp 1 ngày 22/8. các khối lớp còn lại sẽ tựu trường ngày 29/8. 18 Điện Biên Học sinh lớp 1 ngày 22/8. Các khối lớp còn lại của tỉnh dự kiến đồng loạt tựu trường vào ngày 29/8 sắp tới. 19 Đồng Nai Học sinh Đồng Nai sẽ tựu trường vào ngày 28/8. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 21/8. 20 Đồng Tháp Ngày 22/8, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường, 29/8 đối với các lớp còn lại. 21 Gia Lai Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29/8; riêng học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 22/8. 22 Hà Giang Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. 23 Hà Nam Học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 29/8/2024; riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22/8/2024, sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. 24 Hà Nội Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng, tức là ngày 22/8. 25 Hà Tĩnh Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường từ ngày 29/8/2024. Riêng đối với lớp 1, tựu trường ngày 23/8/2024. 26 Hải Dương Ngày tựu trường cấp Mầm non là 28/8; Cấp Tiểu học là 22/8; Các cấp còn lại là 29/8. 27 Hải Phòng Tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8. Riêng đối với Lớp 1, tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8. 28 Hậu Giang Dự kiến ngày tựu trường của học sinh các cấp: vào ngày 29/8/2024. Riêng học sinh lớp 1: vào ngày 26/8/2024. 29 Hòa Bình Tiếp tục cập nhật 30 Hưng Yên Tiếp tục cập nhật 31 Khánh Hòa Học sinh toàn tỉnh tựu trường vào ngày 26/8; riêng lớp 1 tựu trường ngày 19/8 32 Kiên Giang Học sinh toàn tỉnh Kiên Giang tựu trường ngày 26/8, riêng học sinh lớp 1 vào 19/8. 33 Kon Tum Lịch tựu trường 2024 của học sinh Kon Tum vào ngày 26/8. Riêng đối với lớp Một, tựu trường từ ngày 12/8 (thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1). Từ ngày 19/8, thực hiện "Tuần làm quen" cho học sinh lớp 1 (đối với vùng thuận lợi). 34 Lai Châu Lớp 1: 19/8 và các khối còn lại 29/8 35 Lâm Đồng Học sinh tựu trường vào ngày 26/8, riêng giáo dục mầm non không tổ chức tựu trường. 36 Lạng Sơn - Lớp 1: sớm nhất 22/8 - Còn lại: sớm nhất 29/8 37 Lào Cai Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 28/8/2024. Riêng lớp 1 tựu trường ngày 21/8/2024. 38 Long An Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học (kể cả giáo dục thường xuyên) tựu trường vào ngày 29/8/. Riêng lớp 1, tựu trường vào ngày 22/8. 39 Nam Định Ngày tựu trường là 29/8; riêng lớp 1 tựu trường từ ngày 22/8. 40 Nghệ An Ngày tựu trường các cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ diễn ra vào ngày 26/8. 41 Ninh Bình Bắt đầu tựu trường từ ngày 29/8, riêng đối với học sinh lớp 1, tựu trường vào ngày 22/8. 42 Ninh Thuận - Lớp 1: 19/8 - Còn lại: 26/8 43 Phú Thọ Các cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 26/8; riêng lớp 1 tựu trường ngày 19/8. 44 Phú Yên - Lớp 1: 22/8 - Còn lại: 29/8 45 Quảng Bình - Lớp 1: 22/8 - Còn lại: 29/8 46 Quảng Nam Ngày tựu trường của học sinh Quảng Nam là 29/8; riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 22/8. 47 Quảng Ngãi Học sinh tựu trường vào ngày 29/8/2024. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 22/8/2024. 48 Quảng Ninh Tiếp tục cập nhật 49 Quảng Trị - Lớp 1: 19/8 - Còn lại: 26/8 50 Sóc Trăng Các cấp học tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. 51 Sơn La - Lớp 1: Sớm nhất 22/8 - Còn lại: Sớm nhất 29/8 52 Tây Ninh - Lớp 1: 19/8 - Còn lại: 26/8 53 Thái Bình Học sinh các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 29/8, riêng học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 22/8. 54 Thái Nguyên Tiếp tục cập nhật 55 Thanh Hoá Ngày tựu trường 2024 Thanh Hóa đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là ngày 28/8/2024; riêng đối với lớp 1, học sinh sẽ tựu trường ngày 21/8. 56 Thừa Thiên Huế Khối lớp 1, 6 10 tập trung vào ngày 20/8; Các khối lớp còn lại: tập trung vào ngày 26/8. Đối với bậc Mầm non từ ngày 4/9. 57 Tiền Giang - Lớp 1: sớm nhất 22/8 - Còn lại: sớm nhất 29/8 58 TP.HCM Học sinh các cấp tựu trường ngày 26/8, riêng học sinh lớp 1 đến trường từ ngày 19/8. 59 Trà Vinh - Lớp 1: sớm nhất 19/8 - Còn lại: sớm nhất 26/8 60 Tuyên Quang Các cấp học tựu trường ngày 26/8 (thứ Hai). Riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 19/8 (thứ Hai). 61 Vĩnh Long - Lớp 1: sớm nhất 19/8 - Còn lại: 26/8 62 Vĩnh Phúc Ngày tựu trường sớm nhất ngày 29/8 - trước 1 tuần so với ngày khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất ngày 22/8 - trước 2 tuần so với ngày khai giảng năm học 2024-2025. 63 Yên Bái Ngày tựu trường sớm nhất là 29/8. Riêng với lớp 1, tựu trường sớm nhất ngày 22/8.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Xét đề nghị của Bộ LĐTB&XH, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ này về việc nghỉ từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024 nhân dịp Quốc khánh. Người lao động trên cả nước sẽ có kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2024 kéo dài 4 ngày, từ thứ Bảy (31/8) đến hết thứ Ba (3/9).

Kỳ nghỉ lễ năm nay bao gồm 2 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày cuối tuần liền kề, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tham gia các hoạt động kỷ niệm trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024 của học sinh 63 tỉnh thành cũng được áp dụng từ ngày 31/8-3/9.