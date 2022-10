Liên tiếp xảy ra án mạng do mâu thuẫn tình ái: Cảnh báo điều gì từ những kẻ cuồng yêu?

Liên tiếp xảy ra án mạng từ mâu thuẫn tình ái

Nhiều vụ án nghiêm trọng bắt nguồn từ chuyện ghen tuông, mâu thuẫn tình ái diễn ra gần đây khiến dư luận không khỏi lo lắng

Điển hình, khoảng 20h ngày 24/10, tại quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền ở phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh đã xảy ra vụ trọng án khiến 2 nạn nhân gục tại chỗ. Nghi phạm Phan Thanh Hoàng (SN 2003, quê ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) dùng hung khí xông vào quán cắt tóc, gội đầu truy sát bạn gái cũ là chị Nguyễn Thị B, (SN 2003) và bạn trai của chị B tên là D. Vụ việc khiến chị B. đã tử vong còn anh D. trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng nghi sát hại bạn gái cũ và tình địch ở Bắc Ninh đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: CTV.

Bước đầu, Công an Bắc Ninh xác định nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn tình cảm giữa Hoàng và chị B. Hai người này cùng quê Tuyên Quang, quen nhau qua mạng, sau đó yêu nhau. Khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh D.

Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau. Đến tối 24/10, biết chị B. và anh D. đang ở trong quán cắt tóc trên, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết thư tuyệt mệnh đăng lên facebook sẽ "mạng đổi mạng".

Đối tượng Phan Thanh Hoàng. Ảnh: CACC

Cũng trong ngày này, chị L.T.L.D (SN 1993) được phát hiện tử vong tại nhà bạn trai tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, trên đầu có vết thương nghi đạn bắn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bạn trai là T.H.H. (37 tuổi) đã từng có một đời vợ chính là nghi phạm nổ súng sát hại nạn nhân.

Và cách đây không lâu là vụ giết người tình dã man trên phố Hàng Bài (Hà Nội) rồi tự sát không thành, hay vụ chặt đứt lìa 2 tay vợ vì ghen tuông ở xã Tam An, Long Thành (Đồng Nai)… Hậu quả từ những phút ghen tuông mù quáng đã khiến người họ từng yêu thương ra đi mãi mãi, bản thân phải trả giá đắt cho hành động tàn bạo.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Sơn, Chuyên gia tâm lý, Hội Tâm Lý Học Giáo Dục Hà Nội cho biết, các vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm ngày càng xuất hiện nhiều hơn với những tần suất hành động mang tính chất manh động, thiếu nhân tính.



Ông Nguyễn Đình Sơn, Chuyên gia tâm lý, Hội Tâm Lý Học Giáo Dục Hà Nội. Ảnh: NVCC

"Từ những em ở THCS đến THPT, sinh viên đại học đều nằm trong quy trình tuổi teen. Tuổi teen xuất phát qua 4 giai đoạn, bắt đầu từ lúc 8 tuổi và kết thúc ở tuổi 23. Vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn cho thấy hiện tại trong xã hội, chúng ta thiên về giáo dục trí tuệ, giáo dục thể chất mà có thể bỏ bẵng đi, chưa thực sự chú trọng đến giáo dục tinh thần hay nói đúng ra là giáo dục cảm xúc. Sự phát triển ấy trong khi thế giới internet như một vũ trụ, khiến nhà trường và gia đình không thể kiểm soát được", ông Sơn nói.

Những "lỗ hổng" trong giáo dục giới trẻ

Theo ông Sơn, không ít gia đình bỏ lỡ "cơ hội vàng" trong giáo dục con trẻ từ lứa tuổi tiền dậy thì như giai đoạn trung học cơ sở. Đây là thời điểm các bạn trẻ cần phải học được sống có trách nhiệm và biết tự chịu trách nhiệm, nếu chưa làm được điều này sẽ khiến bạo lực học đường, bạo lực trong giới trẻ mà cụ thể trong quan hệ tình cảm gia tăng.

"Hậu quả đau lòng từ vụ việc ở Bắc Ninh cũng như tại một số tỉnh thành vừa qua phần nào phản ánh lỗ hổng trong việc giáo dục tinh thần cho giới trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mâu thuẫn bị xúc phạm trên mạng xã hội do tính ích kỷ cao, muốn khẳng định bản thân. Mâu thuẫn trong tình yêu đó là việc không ít người thể hiện cái tôi và sự chiếm hữu. Chính vì thế, khi yêu họ nghĩ đến sở hữu từ đó dẫn đến ích kỷ, ghen tuông rồi xảy ra án mạng đau lòng", ông Sơn phân tích.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình Sơn cũng cho rằng, có một bộ phận không biết hành động của mình phải chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội với người mình gây hại.

Nghi phạm trong vụ án giết bạn gái cũ, chém trọng thương tình địch tại Bắc Ninh. Ảnh: CACC

"Liên tiếp có nhiều vụ việc thương tâm xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Gia đình có vai trò rất lớn đối với những thành viên trong từng độ tuổi. Không ít bậc cha mẹ cũng chỉ nhìn thấy con mình lớn lên chứ ít dành thời gian quan tâm, giáo dục đến khi hành vi sai phạm xảy ra đã quá muộn. Giải pháp giảm thiểu những vụ việc đáng tiếc xảy ra phải xuất phát từ gốc gia đình nhà trường và các cơ quan chức năng", ông Sơn nói thêm.

Trao đổi với PV Dân Việt, TS. LS Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, tất cả hành vi gây tổn hại đến sức khoẻ, tính mạng người khác đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều người trẻ chưa hình dung được những bản án nghiêm khắc đang chờ đợi phía trước...

Theo luật sư Cường, không ít trường hợp các bạn trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh bạo lực trên mạng internet hoặc sống trong môi trường bạo lực. Vì thế, nhân cách bị lệch lạc, bị tác động bởi môi trường xã hội thiếu lành mạnh, tư duy nhận thức không đầy đủ dẫn đến trở thành con người ích kỷ, thiếu lòng nhân ái, đề cao giá trị bản thân, xem nhẹ quyền lợi của người khác.

"Những đối tượng này rất dễ nổi nóng, cố chấp, coi thường pháp luật, khi quyền lợi của mình không được đáp ứng, cảm xúc không được thỏa mãn thì sẵn sàng có thể xuống tay với bất kỳ ai. Chỉ vì nóng giận, bực tức hoặc khi quyền lợi bị xâm phạm, thua thiệt mà sẵn sàng ra tay sát hại người khác.

Bởi vậy, để giảm thiểu những vụ án đau lòng thì vấn đề đầu tiên là cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi nóng nảy, mất bình tĩnh, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Về lâu dài, cần phải đổi mới phương pháp giáo dục, đề cao giáo dục đạo đức, xây dựng những chuẩn mực đạo đức xã hội để con người giàu lòng nhân ái, biết yêu thương đồng loại, biết sẻ chia, hy sinh và giảm bớt cái tôi ích kỷ cá nhân", luật sư Cường nhấn mạnh.

Luật sư cho hay, khi trong xã hội mà những lời "cảm ơn", "xin lỗi" chưa phải là văn hóa, là câu cửa miệng, người ta vẫn sợ nhận lỗi, vẫn đề cao giá trị lợi ích cá nhân, thiếu nhân văn thì vẫn còn những con người sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được mục đích của cá nhân mình, trong đó không từ thủ đoạn gì, kể cả xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác.

Phương pháp giáo dục, môi trường giáo dục, những tác động xung quanh là những yếu tố quan trọng để phát triển và hình thành nhân cách của mỗi con người. Bởi vậy giáo dục là cả một quá trình, để có những con người có đạo đức, nhân cách hoàn thiện thì cần phải có định hướng giáo dục đúng đắn, có môi trường giáo dục lành mạnh, có phương pháp giáo dục tiên tiến, văn minh mới đạt được hiệu quả giáo dục.