Xảy ra nhiều vụ nghi ngộ độc thực phẩm, một học sinh tử vong, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang làm gì?

Ngày 7/4, liên quan đến các trường hợp học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang nhập viện, trong đó có một học sinh lớp 5 tử vong chưa rõ nguyên nhân, ông Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đến nay còn 24 em học sinh đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, sức khỏe các em đã ổn định.

Theo ông Hiệp, trong thời gian vừa qua, ngành y tế, cùng các sở ngành liên quan đã họp liên tục để triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Học sinh lớp 5 trường tiểu học Vĩnh Trường tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Công Tâm

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở GDĐT Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã ký văn bản khẩn gửi các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc sở yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng học sinh bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm ký sinh trùng, các bệnh lây qua đường tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, uy tín của nhà trường, gây lo lắng cho gia đình học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

Quán cơm gà Trâm Anh, đường Bà Triệu, Nha Trang hiện đã tạm dừng hoạt động. Ảnh: Công Tâm

Để khắc phục tình trạng trên, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT (chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc) và các đơn vị trực thuộc sở tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 338 ngày 6/2/2024 của Sở GDĐT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục; Công văn số 896 ngày 3/4/2024 của Sở GDĐT về việc tăng cường triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm” tại các cơ sở giáo dục năm 2024. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng trong các đơn vị, trường học.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt và các khâu: Chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các nhà trường có bếp ăn bán trú; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa thăm những trường hợp nhập viện sau khi ăn cơm gà Trâm Anh ghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Công Tâm

Tăng cường vệ sinh trường học để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong trường học, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết giao mùa là điều kiện thích hợp để dịch bệnh có thể bùng phát.

Tại cuộc họp chiều 6/4, do ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì với các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, lãnh đạo tỉnh đã quyết định thời điểm BCĐ các cấp ra quân kiểm tra các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm... là ngày 8/4.

Đồng thời, chỉ đạo địa phương các cấp phải xác định công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm diễn ra liên tục, phải kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm; các địa phương, ngành rà soát, hoàn chỉnh lại và ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024, trong đó có xây dựng các hoạt động của tháng cao điểm. Riêng trong tháng hành động, kế hoạch kiểm tra tập trung vào các cơ sở kinh doanh, chế biến gà, các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn lớn.

Trước đó, vào tháng 3 ghi nhận có 367 ca triệu chứng nghi ngộ độc liên quan quán cơm gà Trâm Anh, đường Bà Triệu, TP Nha Trang, qua kết quả xét nghiệm mẫu phẩm lấy tại quán cơm gà Trâm Anh cho kết quả dương tính với chủng Salmonella spp và Bacillus cereus.

Tiếp đó, vào đầu tháng 4, 37 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.