Lính Nga bất ngờ hứng 'kiếp nạn' đáng sợ này trên mặt trận Kupiansk

Binh lính Nga ở đang vật vã ốm vì bị chuột cắn. Ảnh minh họa.

Theo New Voice of Ukraine, bệnh do virus, còn được gọi là streptococcus. Đây là một bệnh lây truyền từ động vật sang người bởi loài gặm nhấm trung gian là chuột thông qua tiếp xúc trực tiếp, hít phải, nước tiểu, phân hoặc dịch tiết nhầy.

Các triệu chứng bao gồm nhức đầu dữ dội, sốt cao 40 độ, phát ban, huyết áp thấp, chảy máu mắt, buồn nôn, nôn và đau lưng dữ dội. Ở giai đoạn đầu, bệnh giống như bệnh cúm thông thường. Bệnh ảnh hưởng đến thận, khiến người nhiễm bệnh bị đau dữ dội ở vùng thắt lưng và tiểu khó.

"Dịch bệnh đã làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu của quân Nga", HUR cho biết.

Người Nga đã bắt đầu triển khai các đơn vị tấn công dự bị đến khu vực Kupyansk để phong tỏa thị trấn, Trung tướng Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đưa tin trên Telegram vào ngày 12/12. Hiện Nga đang ngày càng tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực Kupyansk để tìm cách kiểm soát thành phố này lần thứ hai.



Kupyansk - thuộc tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine là một trung tâm hậu cần quan trọng giúp cung cấp lương thực và đạn dược cho quân Nga trên tiền tuyến.