Xe tăng Israel ồ ạt tấn công Nasser ở Gaza; Ít nhất 100 người Palestine thiệt mạng trong 24 giờ

Binh sĩ Israel bắn về phía Gaza. Ảnh IT

Vụ tấn công xảy ra vào đêm muộn hôm Chủ nhật 17/12 khi người tị nạn tập trung bên trong bệnh viện đã ngủ hoặc chuẩn bị đi ngủ.

Cư dân Gaza tên là UM Yusuf bàng hoàng kể lại vụ việc kinh hoàng rằng: “Chúng tôi đang ngồi bên trong và tôi đang đưa con gái mình đi ngủ. Hàng xóm của tôi, gia đình Abu Mohsen, đang được điều trị vết thương. Đột nhiên, chúng tôi thấy khói và đống đổ nát đổ ập trên người. Thật khó để nhìn thấy gì qua làn khói dày đặc. Tôi ôm chặt con gái và bắt đầu la hét, kêu cứu. Tôi nhảy ra khỏi giường và lao ra ngoài".

Yusuf cho biết, mẹ của cô bé thiệt mạng (trong vụ tấn công) cũng bị thương ở đầu.

Theo Ashraf Al-Qidra, người phát ngôn của Bộ Y tế Gaza, quả đạn xuyên qua bức tường nhưng không phát nổ.

Theo Novinite, ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza trong 24 giờ qua. Các hành động quân sự vẫn diễn ra trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với Israel để ngừng bắn và tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán nhằm trả tự do cho các con tin còn đang bị Hamas giam giữ.

Hơn 90 người thiệt mạng đã trong vụ pháo kích của Israel vào trại Jabalia ở phía bắc và 12 người khác thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân đội nước này ở thành phố trung tâm Deir al-Balah, trong khi giao tranh cũng được báo cáo ở một số khu vực của khác Gaza. Thông tin này được lấy từ Bộ Y tế do Hamas kiểm soát trong khu vực.

Ngày 17/12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên án vụ phá hủy bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Dải Gaza. Ông Ghebreyesus đã bày tỏ WHO đau lòng trước việc bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Gaza bị phá hủy nặng nề trong vài ngày qua, khiến bệnh viện không thể hoạt động và ít nhất 8 bệnh nhân thiệt mạng. Không chỉ vậy, báo cáo cho thấy nhiều nhân viên y tế đã bị bắt giữ. Hiện WHO và các đối tác đang khẩn trương xác định thông tin về tình trạng của những người này.

Các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe ở Dải Gaza đã bị ảnh hưởng nặng nề do xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, bùng phát từ ngày 7/10 vừa qua. Tuần trước, WHO lo ngại hoạt động kiểm tra an ninh đối với các đoàn xe chở thiết bị y tế tại Dải Gaza và việc tạm giữ các nhân viên y tế sau những cuộc kiểm tra có thể ảnh hưởng đến công tác chữa trị cho người bệnh.

Theo số liệu của giới chức y tế ở Dải Gaza, xung đột bùng phát giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas kể từ ngày 7/10 đã khiến trên 18.800 người ở vùng lãnh thổ này thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Phía Israel cũng có gần 1.200 người thiệt mạng.

Về phần mình, quân đội Israel thông báo rằng họ đã phát hiện ra đường hầm Hamas lớn nhất cho đến nay. Cơ sở này nằm gần cửa khẩu biên giới Erez và đủ rộng để các phương tiện nhỏ có thể sử dụng, AFP đưa tin.

Theo Israel, đường hầm Hamas tiêu tốn hàng triệu đô la và mất nhiều năm để xây dựng, bao gồm đường ray, điện, hệ thống thoát nước và mạng lưới thông tin liên lạc.

Cho đến nay, Israel và Hamas đều bày tỏ sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn mới và thả thêm con tin. Tuy nhiên, có sự bất đồng giữa hai bên trong cuộc xung đột về cách thức thực hiện chính xác điều này, hai đại diện của lực lượng an ninh Ai Cập cho biết, được Reuters dẫn lời.



Hamas muốn tự mình xác định chính xác những con tin nào sẽ được thả và lực lượng vũ trang Israel phải rút lui về phía sau những ranh giới nhất định. Theo nguồn tin Ai Cập trích dẫn, Israel từ chối rút quân và muốn xem danh sách những người sẽ được thả trước khi quyết định đồng ý ngừng bắn trong bao lâu. .

Trước đó, Hamas tuyên bố rằng họ sẽ không thả thêm bất kỳ con tin nào nếu không có lệnh ngừng bắn.