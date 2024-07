Ngày 27/7, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 5 VĐV tranh tài ở 4 bộ môn gồm judo (Hoàng Thị Tình – 48 kg), rowing (Phạm Thị Huệ, vòng loại thuyền đơn nữ hạng nặng), bắn súng (Trịnh Thu Vinh, vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ) và boxing (Hà Thị Linh, vòng 1/32, hạng cân 60 kg và Võ Thị Kim Ánh vòng 1/32, hạng cân 54 kg).

Ở một diễn biến khác, có tổng cộng 6 nội dung môn bơi sẽ diễn ra trong ngày thi đấu hôm nay, trong đó 4 nội dung thi đấu đến chung kết là 400m tự do nam, tiếp sức 4x100m tự do nam, 400m tự do nữ và tiếp sức 4x100m tự do nữ. Như thường lệ, Mỹ, Australia, Anh, Italia, Trung Quốc và Nhật Bản là những đoàn thể thao cạnh tranh huy chương ở các nội dung này.



Titmus (trái) và Ledecky (phải) sẽ so tài ngay ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic Paris (Ảnh: USA TODAY Sports)

Trong đó, nội dung 400m nữ sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn cả khi chứng kiến màn đọ sức giữa hai ngôi sao Ariarne Titmus (Australia) và Katie Ledecky (Mỹ). Ở kỳ Olympic Tokyo cách đây 3 năm, Titmus đã đánh bại Ledecky để giành HCV 400m bơi tự do nữ.

Ở môn đấu súng hứa hẹn sẽ chứng kiến màn tranh tài hấp dẫn, đặc biệt nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp sẽ có đua HCV.

Đội tuyển Trung Quốc, với sự góp mặt của 2 tài năng trẻ Huang Yuting và Sheng Lihao, đang được kỳ vọng sẽ đoạt HCV đầu tiên cho đoàn này, cũng là tấm HCV đầu tiên của Thế vận hội Paris 2024.

Bên cạnh đó, khán giả sẽ dành sự quan tâm tới môn quần vợt, nơi các ngôi sao như Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev...sẽ thi đấu vòng 1 đơn nam. Tại đôi nam, Alcaraz sẽ có màn "song kiếm hợp bích" với thần tượng Rafael Nadal ở nội dung đánh đôi nam, vào lúc 0h ngày 28/7.

Trực tiếp thi đấu Olympic 2024 hôm nay (ngày 27/7)

Cầu lông Trung Quốc thị uy sức mạnh

He Bing Jiao của Trung Quốc giành chiến thắng dễ dàng trước Keisha Fatimah Azzahra người Azerbaijan. Tương tự, Feng Yan Zhe và Huang Dong Ping, hạt giống số 2 ở nội dung đôi nam nữ, cũng chỉ mất 2 set để đánh bại bộ đôi Vinson Chiu và Jennie Gai của Mỹ.

