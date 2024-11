Link xem trực tiếp chung kết Miss Universe 2024

Chung kết Miss Universe 2024: Ai là ứng viên hàng đầu?

Hành trình "chinh chiến" tại Miss Universe 2024 (Hoa hậu Hoàn vũ) của Hoa hậu Kỳ Duyên và gần 130 thí sinh tham gia cuộc thi này sắp khép lại. Trong ngày thi quan trọng này, đại diện Việt Nam và dàn thí sinh sẽ trình diễn trang phục bikini và trang phục dạ hội. Theo BTC Miss Universe, thí sinh nhận được nhiều lượt bình chọn công khai trên hệ thống của Miss Universe sẽ góp mặt trong Top 30 Miss Universe 2024.

Hoa hậu Sheynnis Palacios đến từ Nicaragua sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết Miss Universe 2024. (Ảnh: Miss Universe)

Tại chung kết Miss Universe 2024, BTC Miss Universe sẽ lần lượt công bố Top 30, Top 12 và Top 5 thay vì công bố Top 20, Top 10, Top 5 như năm mùa giải năm 2023. Sau đó, Top 5 chung cuộc bước vào phần thi ứng xử để chọn ra 4 Á hậu và chủ nhân của chiếc vương miện danh giá.

Hiện tại, nhiều chuyên trang sắc đẹp đã đồng loạt đưa ra bảng xếp hạng dự đoán về dàn thí sinh có khả năng tỏa sáng tại chung kết Miss Universe 2024 thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Theo chuyên trang Missosology, người đẹp Opal Suchata Chuangsri - đại diện Thái Lan có khả năng trở thành chủ nhân của vương miện Miss Universe 2024. Xếp sau đại diện Thái Lan trên bảng xếp hạng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp này lần lượt là các đại diện Đan Mạch - Peru - Venezuela - Chile.

Đại diện Thái Lan và đại diện Chile lần lượt được chuyên trang sắc đẹp Missosology, Crown Talk dự đoán là trở thành chủ nhân vương miện Miss Universe 2024. (Ảnh: Instagram emiliadides, FB Miss Universe Thailand)

Từ góc độ khác, chuyên trang sắc đẹp Crown Talk đưa ra bảng xếp hạng dự đoán người đẹp Emilia Dides - đại diện Chile có khả năng trở thành tân Miss Universe 2024. Các đại diện Cộng hòa Dominica, Peru - Chile - Đan Mạch lần lượt được chuyên trang sắc đẹp này dự đoán giành giải Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4 Miss Universe 2024.

Dù đây không phải là kết quả chính thức của BTC Miss Universe nhưng hai đại diện Thái Lan, Chile đều gây chú ý ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Miss Universe 2024 và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ cộng đồng yêu nhan sắc.

Clip: Phần trình diễn trang phục bikini của người đẹp Emilia Dides - đại diện Chile tại bán kết Miss Universe 2024 2024. (Nguồn: Instagram emiliadides)

Link xem trực tiếp chung kết Miss Universe 2024

Miss Universe 2024 đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử cuộc thi sắc đẹp này khi không còn giới hạn độ tuổi của các thí sinh. Nhiều thí sinh đã gia đình, có con vẫn được tham gia tranh tài tại mùa giải Miss Universe năm nay như: Người đẹp Davin Prasath (đại diện Campuchia) có con gái 5 tuổi; Ileana Márquez Pedroza (đại diện Miss Venezuela) có con gái 11 tuổi; Jennifer Colon (đại diện Puerto Rico) là mẹ của 3 người con...

Chung kết Miss Universe 2024 diễn ra tại Mexico với màn so tài của gần 130 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. (Ảnh: Miss Universe)

Hoa hậu Kỳ Duyên là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe năm nay. Người đẹp sinh năm 1996 sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 86-60-94cm. Trước khi giành vé "chinh chiến" tại Miss Universe 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014 khi cô vừa tròn 18 tuổi. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023... Năm 2020, Hoa hậu Kỳ Duyên xuất sắc trở thành Quán quân Sao nhập ngũ.

Lý giải về quyết định ghi danh tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 sau khi đã trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết, cô đã luôn đau đáu khi mục tiêu vẫn còn dang dở. "Tôi quyết định quay trở lại với mục tiêu giành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế - Miss Universe", người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ.

Trong hành trình tham gia cuộc thi Miss Universe 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên vấp phải không ít tranh cãi trái chiều, thậm chí cô bị chê bai vì khả năng nói năng tiếng Anh bị cho là "chỉ giao tiếp cơ bản". Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1996 gây chú ý với cách trang điểm, phong cách thời trang sành điệu. Cô lọt Top thí sinh trang điểm xuất sắc nhất tại lớp học trang điểm trong khuôn khổ của cuộc thi sắc đẹp này.

Trước chung kết Miss Universe 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên dù không được các chuyên trang sắc đẹp uy tín đánh giá cao nhưng cô vẫn có cơ hội vào thẳng Top 30 Miss Universe 2024 nếu là thí sinh có lượt bình chọn cao nhất trên hệ thống của cuộc thi sắc đẹp này.

Hoa hậu Kỳ Duyên sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng quyến rũ lần lượt là 86-60-96cm. Cô tự tin trình diễn trang phục bikini tại Miss Universe 2024 diễn ra vào ngày 15/11 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Thai Sashes)



Chung kết Miss Universe 2024 diễn ra tại Arena CDMX (Mexico) vào 8 giờ sáng 17/11 (theo giờ Việt Nam). Tại ngày thi quan trọng này, đương kim Hoa hậu Sheynnis Palacios đến từ Nicaragua sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Theo BTC Miss Universe Vietnam, chung kết Miss Universe 2024 được phát độc quyền tại Việt Nam trên FPT Play. Theo đó, độc giả tải ứng dụng FPT Play, đăng ký/đăng nhập tài khoản để theo dõi chung kết Miss Universe 2024.

https://fptplay.vn/trang/event

Ngoài ra, chung kết Miss Universe 2024 được cập nhật trên các kênh YouTube, fanpage Miss Universe:

https://www.facebook.com/MissUniverse

https://www.youtube.com/@OfficialMissUniverse