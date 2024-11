Tự truyện của Hoa hậu Kỳ Duyên bị chê không tiếc lời

Thời điểm, trước khi lên đường dự thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên đã kịp công bố và ra mắt cuốn tự truyện "Forgive yourself and never give up" (Hãy bao dung với bản thân và không bao giờ bỏ cuộc).

Theo Hoa hậu Kỳ Duyên, cuốn tự truyện kể về hành trình nhiều biến cố của cô 10 năm qua, kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cuốn tự truyện song ngữ Việt - Anh sẽ phát hành trên toàn quốc.

Ngay ở bìa sách đã vấp phải những lỗi ngô nghê về thiết kế. Ảnh: BMSB

Kỳ Duyên cho biết sẽ mang bản tiếng Anh tặng cho Ban giám khảo Miss Universe cũng như các thí sinh khác để họ hiểu hơn về quá trình phấn đấu, vượt qua áp lực cũng như các dự án cộng đồng của cô.

Người đẹp bày tỏ: "Tôi muốn mang bài học 10 năm của bản thân trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho những bạn trẻ có thể rơi vào khủng hoảng như tôi đã từng. Tôi mất 10 năm để nhận ra bài học, sửa sai nên tôi mong những người trẻ đang gặp vấn đề về tinh thần, trầm cảm sẽ không phải mất tận 10 năm như mình".

Tuy nhiên, mới đây, trên nhiều diễn đàn đã bàn tán xôn xao về cuốn tự truyện này. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, cuốn tự truyện của Kỳ Duyên được làm vội để phát hành cho kịp mùa đi thi Miss Univese và để cho có dự án vì nội dung khá sơ sài.

Chữ "tha thứ" bị cách dòng một cách khó hiểu. Ảnh: BMSB

"Sách mỏng lét, chọn hình bìa cũng ẩu và sơ sài. Mọi người xem chỗ phần rốn trên ảnh bìa, áo bị lỗi răng cưa của máy ảnh, ở ngoài in ra cũng bị y vậy luôn, không phải do máy mình chụp nhé, có thể lựa hình khác trong cả ngàn hình mà trời", một ý kiến được nêu ra.

Hàng tá lỗi trong cuốn tự truyện của Hoa hậu Kỳ Duyên

Nhiều cư dân mạng còn tìm ra, ngay trên bìa sách, từ "tha thứ" trong cụm từ "Đã học được cách tha thứ cho chính mình" bị cách dòng, chữ "tha" ở trên, chữ "thứ" ở dưới… đây là lỗi mang tính cấm kỵ trong thiết kế bìa sách.

"Chưa cần học chuyên sâu gì về thiết kế, đến cả học sinh, sinh viên khi làm bài thuyết trình trên PPT cũng biết việc không được tách và xuống dòng một cụm từ có nghĩa như vậy. Team phụ trách làm sách này cẩu thả thật sự", một cư dân mạng bày tỏ ý kiến.

Sách bị nhiều ý kiến cho là quá mỏng. Ảnh: BMSB

Ngoài ra, trong khi cụm từ tiếng Anh là: "Has learnde how to forgive herself" (Đã học được cách tha thứ cho cô ấy) thì bên dưới lại dịch thành: "Đã học được cách tha thứ cho chính mình". Cách dịch này khiến những người biết tiếng Anh cảm thấy rất khó chịu vì không đúng ngôi.

Trong rất nhiều ý kiến bàn luận, một số ý kiến cho rằng: "Người từng thừa nhận chưa bao giờ đọc hết một cuốn sách nhưng lại phát hành sách là có gì đó sai sai". Một số ý kiến cũng cho rằng, đây là cuốn sách sáo rỗng và không nên phí thời gian đọc những tư duy của người chưa từng đọc sách.

Một chuyên gia lĩnh vực xuất bản (xin giấu tên) cho rằng, một cuốn sách khi được in ấn và phát hành nhất thiết phải là một "tác phẩm" hoàn chỉnh về cả mặt nội dung lẫn hình thức. Có thể, cuốn sách vẫn còn những lỗi nọ, lỗi kia… nhưng những lỗi đó không được gây ảnh hưởng đến nội dung của cuốn sách hoặc khiến độc giả hiểu sai về cuốn sách.

"Tôi chưa đọc cuốn tự truyện của Hoa hậu Kỳ Duyên. Nhưng theo một số hình ảnh mà tôi đã thấy trên mạng xã hội thì cuốn sách rõ ràng mắc rất nhiều lỗi ngô nghê về thiết kế. Ngoài ra, không đề cập đến độ dày mỏng của cuốn sách, nhưng hình ảnh của sách nhất thiết phải truyền đi được thông điệp chính của cuốn sách thì hình ảnh của cuốn sách này lại không đạt được điều đó. Tôi nghĩ rằng, cuốn tự truyện gửi gắm mong muốn truyền cảm hứng và mang đến một cuộc thi nhan sắc lớn như Miss Universe mà chuẩn bị như thế này là rất ẩu", vị này nói.

Dân Việt đã liên lạc với phía đại diện của Hoa hậu Kỳ Duyên nhưng chưa nhận phản hồi.