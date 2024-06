Link xem trực tiếp Croatia vs Albania trên VTV2

Nhận định Croatia vs Albania

- Việc Albania để thua Italia không khiến giới mộ điệu bất ngờ. Bởi lẽ, đây là kịch bản được dự báo từ trước. Bại trận nhưng đội quân của HLV Sylvinho đã gây ngạc nhiên và đôi chút khó khăn cho Italia, và sẽ còn được nhắc đến nhiều sau giải đấu tại Đức, vì đi vào lịch sử với tư cách đội ghi bàn nhanh nhất EURO (Bajrami xé lưới Azzurri ngay giây thứ 23).

- Về phía Croatia, đội á quân World Cup 2018 và giành hạng Ba World Cup 2022 gây thất vọng lớn. Bởi lẽ, Croatia thua La Roja theo kịch bản không ngờ: Bại trận ngay trong hiệp 1 vì thủng lưới 3 lần liên tiếp, khiến HLV Dalic giương cờ trắng giữa hiệp 2 qua động thái rút Modric và Kovacic khỏi sân.

Croatia vs Albania.

- Theo siêu máy tính của Opta, Albania chỉ có 15,7% cơ hội chiến thắng trận này. Trong khi đó, con số này của Croatia là 62,9%. Khả năng hòa của 2 đội là 21,3%.

- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Albania chạm trán Croatia. Đáng chú ý, Albania chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất khi lần đầu tiên đối đầu 1 ĐTQG (hoà 5, thua 4), trận thắng Quần đảo Faroe 3-1 vào tháng 6/2023.

- Croatia đã thành công trong việc ghi bàn ở 3/4 trận vừa qua. Trong khi đó, Albania làm tung lưới đối phương ở 3 trận gần nhất. Với xu hướng như vậy, khả năng cao hai đội sẽ cùng tìm được đường vào khung thành của nhau.

- Theo SportsMole đánh giá: "Xét về phong độ hiện tại, Croatia đang tốt hơn nhiều so với Albania. Tuy nhiên, cả hai đội bóng này đều thua ở ngày ra quân. So với Albania, Croatia được đánh giá cao hơn đối thủ. Họ sẽ có cách giành chiến thắng trước Albania để nuôi hi vọng đi tiếp".

- Croatia vs Albania đang có phong độ trái ngược vào thời điểm này. Trong khi Croatia thắng 4/5 trận gần nhất thì Albania có niềm vui ở 2/5 trận vừa xong. Thực lực và đẳng cấp của Croatia vượt trội hoàn toàn so với Albania. Nhiều khả năng, màn so tài sắp tới sẽ có kết quả thắng lợi nghiêng về Croatia.

Đội hình dự kiến Croatia vs Albania

- Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Vida, Erlic, Gvardiol; Brozovic, Kovacic, Modric; Majer, Perisic, Petkovic.

- Albania (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja.

Link xem trực tiếp Croatia vs Albania trên VTV2

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv2-2.html