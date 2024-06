Scotland sẽ hoàn toàn lép vế về phạt góc khi đối đầu Thụy Sĩ?

Nhận định phạt góc Scotland vs Thụy Sĩ:

Ở trận ra quân, Scotland thua đậm Đức 1-5. Trong trận đấu rất chênh lệch đó, Scotland rơi vào thế phòng ngự bị động và sớm vỡ trận ngay sau hiệp một khi bị dẫn 3 bàn và chơi kém 1 người.

Đáng chú ý, trong cả trận đấu với Đức, Scotland không được hưởng quả phạt góc nào. Đây không phải điều quá bất ngờ với những ai theo dõi trực tiếp cuộc so tài đó. Scotland quá thiếu ý tưởng, thiếu tự tin và khi thiếu người, họ không thể tổ chức tấn công hay phản công. Thậm chí, bàn thắng may mắn mà Scotland có được đến từ pha phản lưới của đối thủ chứ không phải do họ tự làm được.

Scotland bị đánh giá thấp hơn Thụy Sĩ ở trận đấu tới. Ảnh: SP

Về phía Thụy Sĩ, họ có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 3-1 trước Hungary. Với 3 điểm có được, Thụy Sĩ hoàn toàn hưng phấn bước vào trận đấu với Scotland khi họ có quyền chọn cách chơi.

Thực tế, Thụy Sĩ rất muốn "giải quyết" Scotland để chắc suất đi tiếp và không bị lo lắng nhiều khi gặp Đức ở lượt trận cuối. Chính vì vậy, Thụy Sĩ có thể mạnh dạn chơi tấn công. Hàng thủ Scotland hoạt động không mấy hiệu quả, thiếu sự bọc lót tốt và Thụy Sĩ có thể khai thác hạn chế này ở mức tối đa.

Trong 7 trận gần nhất, Thụy Sĩ có tới 6 lần thắng và chỉ hòa 1 lần về thống kê phạt góc ngay sau hiệp một. Scotland thì lại khá yếu trên phương diện này khi số lượng đá phạt góc của họ ở 9 trận vừa qua rất thấp.

Scotland nhiều khả năng phải phòng ngự vất vả và sẽ lép vế về số lần đá phạt góc trước Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Với cục diện hiện tại, Scotland sẽ mạnh dạn chơi đôi công với Thụy Sĩ để tìm kiếm chiến thắng. Điều này càng tạo thuận lợi cho Thụy Sĩ để công phá khung thành đối phương. Dù nhiều trận gần đây của Thụy Sĩ không có quá 8 quả phạt góc mỗi trận, nhưng trận đấu này sẽ có đột biến đáng kể.

Lựa chọn: Thụy Sĩ được hưởng nhiều phạt góc hơn Scotland ít nhất 2 quả. Trận đấu có trên 9 quả phạt góc.