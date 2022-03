Những thông tin đáng chú ý trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq

- Trong đội hình của U23 Iraq hiện tại có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Martin Haddad, Mirjas Dosky, Alexander Oraha, Cardo Siddik và Hiran Ahmed.

U23 Việt Nam (áo đỏ).

- Trợ lý Saad Hafez của U23 Iraq đánh giá rất cao khả năng chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công của U23 Việt Nam: "U23 Việt Nam là một trong những đội rất mạnh tại giải, không thể đánh giá thấp họ sau sự phát triển toàn diện của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã cho các cầu thủ xem video trận đấu gần nhất của U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan để phân tích sức mạnh của họ. Các cầu thủ U23 Việt Nam chuyển đổi trạng thái nhanh chóng từ phòng ngự sang phản công. Chúng tôi phải tìm cách ngăn chặn họ bằng cách pressing để giảm các đợt tấn công".

- Ngay trước thềm diễn ra trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam, ban tổ chức đã đưa ra thông báo đầy bất ngờ. Theo đó, cả hai màn so tài nói trên đều được thay đổi thời gian thi đấu. Cụ thể, ở trận ra quân, chúng ta sẽ chạm trán với U23 Iraq vào lúc 16h00 ngày 23/3 theo giờ địa phương (Tức 19h00 ngày 23/3 theo giờ Việt Nam). Như vậy, cuộc so tài này diễn ra sớm hơn 4 tiếng so với ban đầu.

- Dụng Quang Nho là đội trưởng của U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2022 trên đất Campuchia. Anh chơi nổi bật, đóng góp nhiều trong hành trình giành cúp của thầy trò HLV Đinh Thế Nam. Vậy nên tại Dubai Cup 2022, Dụng Quang Nho tiếp tục được tin tưởng trao bang thủ quân U23 Việt Nam.

- Giải Dubai Cup 2022 là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai vào tháng 5/2022, và tiếp đó là tham dự VCK U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Uzbekistan vào tháng 6/2022.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Iraq

http://tv360.vn/tv/U23-Dubai-Cup-1-truc-tiep-Vietnam-Iraq-23-03-2022?ch=2551&c=0