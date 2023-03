Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 UAE

Sau thất bại 0-3 trước U23 Iraq ở lượt trận ra quân tại giải giao hữu U23 Doha Cup 2023, U23 Việt Nam sẽ có màn so tài với một đội bóng đến từ Tây Á khác là U23 UAE ở lượt đấu thứ 2 diễn ra vào lúc 0h30 ngày 26/3.



Đây được nhận định sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Philippe Troussier gỡ gạc danh dự sau màn thể hiện đáng quên ở trận đầu tiên. Thế nhưng sẽ không dễ để họ làm được điều này khi mà U23 UAE cũng đã cho thấy sự đáng gờm của mình ở giải đấu lần này.

U23 Việt Nam vs U23 UAE, 0h30 ngày 26/3.

Theo tìm hiểu, U23 UAE là một tập thể gồm các cầu thủ gắn bó với nhau lâu năm mà đa số đều đến từ CLB Al Jazeera và Shabab Al Ahly. Họ đều là những người bạn cùng nhau ăn tập lâu năm. Do đó, sự gắn kết của U23 UAE tại giải đấu lần này là rất cao.

Sức mạnh tập thể của U23 UAE đã được thể hiện trong trận đấu gặp U23 Qatar ở lượt trận đầu tiên, đặc biệt là trong hiệp một. Các học trò của HLV Danis Silva thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Họ trình diễn thứ bóng đá hiện đại, tốc độ, mỗi pha tấn công đều ẩn chứa sự nguy hiểm.

Dù cầm bóng ít hơn hơn đối thủ (42% so với 58% của Qatar), thế nhưng U23 UAE vẫn tạo ra được tới 8 cú sút so với con số 1 của đối phương. Thành quả là bàn thắng do công của Abdulla ghi được ở phút 17.

Với sự nhỉnh hơn về nhiều mặt, lại đang có tâm lý hưng phấn sau chiến thắng trước đội chủ nhà, rõ ràng đoàn quân của HLV Denis Silva sẽ là một "thuốc thử liều cao" với U23 Việt Nam ở trận tới. Và nếu không chơi tập trung, rất có thể thầy trò ông Troussier sẽ phải đón nhận một kết quả không như mong muốn.

Sau trận thua U23 Iraq cách đây ít ngày, U23 Việt Nam sẽ không được phép mắc thêm sai lầm nếu không muốn bại trận trước U23 UAE ở cuộc đọ sức sắp tới. Không cần nói thì ai cũng hiểu nếu tiếp tục để thua U23 UAE thì U23 Việt Nam chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều sức ép từ dư luận trong nước. Điều này có thể sẽ khiến họ đánh mất sự tự tin trong quá trình hướng tới SEA Games 32.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 UAE

U23 Việt Nam: Văn Chuẩn; Tuấn Tài, Quang Thịnh, Duy Cuong; Tuấn Dương, Công Đến, Đức Việt, Văn Đô; Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt.

U23 UAE: Ahmenhalli, Alhammandi, Mohammad, A. Badwawil, Alblosshi, Ahmed, Abdulla, Alharashi, Alzaabi, Embrakoh, M. Alblosshi.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE

https://fptplay.vn/su-kien/u23-uae-u23-viet-nam-641adae7511b83353da53cfa?type=highlight