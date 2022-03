Lộ diện 2 kẻ táo tợn cướp ngân hàng giữa ban ngày ở Hà Nội

Ngày 8/3, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội), lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo vào ngày 7/3.



Đối tượng Hiếu. Nguồn ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Tùng. Nguồn ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan Công an, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp nghiêm trọng trên địa bàn phường Xuân Tảo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an các quận, huyện như Đông Anh, Tây Hồ, Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội khẩn trương vào cuộc truy bắt các đối tượng.

Sau 16 giờ gây án, 2 đối tượng gây ra vụ cướp đã bị bắt giữ.

Các đối tượng gồm Trần Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Hiếu và Tùng được xác định đã vào một chi nhánh ngân hàng ở phường Xuân Tảo, chúng dùng dao, súng giả cướp hơn 500 triệu tiền mặt, quá trình bỏ trốn đã làm rơi mất 300 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ của 2 đối tượng 2 con dao, 1 khẩu súng giả và 200 triệu đồng.