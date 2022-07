Lộ diện “đại lộ vàng” tại trung tâm Phú Quốc

"Đại lộ vàng" tạo đột phá cho hành lang Đông Tây



Một trong những điểm nhấn rất đáng chú ý của kinh tế Phú Quốc những năm qua là việc đẩy mạnh "tam đường": đường hàng không (mở rộng và nâng cấp sân bay, thêm đường nhiều đường bay mới trong và ngoài nước, tăng tần suất bay…), đường thủy (nâng cấp hệ thống cảng biển, tăng tuyến kết nối đất liền, thay mới hệ thống tàu cao tốc, tham gia vào mạng lưới hàng hải quốc tế…) và đặc biệt là đường bộ với việc nâng cấp, xây dựng mới các trục đại lộ lớn từ trung tâm Dương Đông xuống phía Nam như: DT975 (Đường Bào – An Thới – Cửa Lấp), DT46 (Nguyễn Văn Cừ), trục đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài (qua các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven Bãi Trường), đường du lịch ven Bãi Trường (đường Đất đỏ cũ) và các tuyến trọng điểm lên phía Bắc như DT45, DT47, TL48, DT973... Có thể thấy, phía Nam đảo với trung tâm là phường An Thới đang được đầu tư hạ tầng mạnh mẽ nhất. Điều này cũng dễ hiểu bởi, An Thới được định hướng trở thành trung tâm dân cư – hành chính – kinh tế mới của Phú Quốc.

Tuy nhiên hệ thống giao thông đang được đầu tư chủ yếu theo trục dọc mà không có những tuyến đường ngang kết nối Đông - Tây. Đây là sự kế thừa của quy hoạch giao thông huyện đảo cũ. Người dân nếu muốn đi từ Bãi Trường (Phía Tây) sang Bãi Sao, cảng Vịnh Đầm… (phía Đông) sẽ chỉ có 2 cách: đi hết Đại lộ DT975 xuống phía Nam tới DT46 rồi đi ngược lên, hoặc đi theo DT975 lên hướng Bắc, theo xa lộ Phú Quốc tới DT46 rồi đi xuống phía Nam. Quãng đường chim bay chỉ hơn 3km nhưng thực tế họ phải đi từ 12 - 15km. Việc thiếu một tuyến đường trục Đông – Tây cũng gây lãng phí cho vận tải hàng hóa và không tạo ra động lực thúc đẩy nền kinh tế.

Đại lộ Bình Minh kết nối với đại lộ Ánh Sao (màu đỏ) theo quy hoạch sẽ giúp giảm 2/3 quãng đường di chuyển từ bờ Tây sang bờ Đông phường An Thới

Hiện trạng này giữa 2 bờ Đông – Tây sẽ được giải quyết nhờ Đại lộ Bình Minh và Ánh Sao thuộc Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc đang được tiến hành xây dựng. Hai Đại lộ Bình Minh (rộng 36m, 4 làn xe cơ giới) và Ánh Sao (rộng 24m) sẽ tạo thành cung đường ngắn nhất nối 2 bờ Đông – Tây (từ cảng Vịnh Đầm, Bãi Sao… tới Bãi Trường - thủ phủ resort tại Phú Quốc), giúp rút ngắn quãng đường di chuyển xuống chỉ còn hơn 4km. Đặc biệt, cung đường này sẽ giao cắt với cả 4 con đường huyết mạch phía Nam đảo theo hướng Bắc – Nam là: DT 46, DT 975, Đại lộ Trung Tâm An Thới và "con đường tỷ đô".

27 " độc bản phồn vinh" trên "Phố vàng giữa Đại lộ vàng"

Là trục đường di chuyển nhanh nhất và hiện đại nhất nối liền 2 hành lang kinh tế Đông – Tây, đồng thời tạo kết nối liên thông trong trung tâm hành chính – kinh tế - tài chính – văn hóa mới của Phú Quốc; không quá khi nói đây chính là "phố Wall" mới của Phú Quốc, con đường "hút tài lộc" và là giao lộ thịnh vượng của "tứ đại mỏ vàng" kinh tế Phú Quốc gồm: công nghiệp giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển.

Với vị thế như vậy, giới đầu tư nhận định giá đất 2 bên mặt đường của cung đường này sẽ sớm tăng "phi mã". Độ tăng giá không thua kém 2 con đường đắt đỏ bậc nhất Dương Đông (Nguyễn Trung Trực và Trần Hưng Đạo) hay như giá nhà phố 2 bên trục đường DT 975 và DT 46 vài năm trước.

27 căn Shoptel Ruby tại mặt tiền đại lộ Bình Minh và đại lộ Ánh Sao sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc 266 ha.

Được biết, ngay khi những kilomet đầu tiên của đại lộ Bình Minh vừa được xây dựng, 11 căn Shoptel Ruby mặt tiền đại lộ Bình Minh và 16 căn Shoptel Ruby mặt tiền đại lộ Ánh sao đã tạo thành bộ sưu tập BĐS "độc bản phồn vinh" được giới đầu tư "săn lùng" ráo riết.

Shoptel Ruby trên trục Đại lộ Đông – Tây đang là tâm điểm thu hút đầu tư

Không chỉ án ngữ tại những vị trí đẹp nhất trên cung đường Bình Minh – Ánh Sao, 27 Shoptel Ruby còn sở hữu những lợi thế độc tôn như: kế cận sân golf 9 hố rộng 17ha, hồ điều hòa 6ha, cận kề 10 ha tổ hợp khu giải trí biển và công viên cây xanh, tiếp giáp Trung tâm hành chính mới và các trung tâm tài chính, giáo dục, y tế… Mỗi Shoptel cao 5,5 tầng có diện tích xây dựng lên tới hơn 600m2, được thiết kế đa công năng linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chúng đã sẵn sàng để bàn giao ngay tháng 10/2022 và có thể vận hành ngay trong năm tới. Trong khi đó, với chính sách hỗ trợ tài chính tối ưu, nhà đầu tư chỉ cần vốn tài chính tự có 5 tỷ đồng đã có thể sở hữu ngay shoptel biển trị giá 40 tỷ đồng.

27 Shoptel Ruby tạo nên khu "phố vàng" trên "đại lộ vàng"

Ở vị trí vàng tại khu phố vàng, lại được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài (chỉ chiếm 8% đất tại Phú Quốc), Shoptel Ruby xứng đáng là "cỗ máy in tiền vĩnh cửu" cho nhà đầu tư. Chỉ tính riêng việc kinh doanh lưu trú, những căn Shoptel Ruby đã mang lại nguồn doanh thu khủng nhờ nguồn khách dồi dào. Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, trong Quý I/2022, Phú Quốc đón 1,1 triệu khách. Toàn đảo hiện có 700 cơ sở lưu trú với trên 24.000 phòng nhưng chỉ có hơn 20 khách sạn 5 sao, nghĩa là một lượng lớn khách đã chọn ở trong các homestay, mini-hotel, boutique hotel… Năm 2025, Phú Quốc đặt mục tiêu đạt 10 triệu lượt khách (cao hơn dân số TPHCM và Hà Nội). Đặc biệt, luôn có một lượng lớn du khách quốc tế với khả năng chi tiêu cao yêu thích việc lưu trú tại những mini boutique hotel để thoả sức khám phá văn hóa đời sống của người dân bản địa và thực sự được tìm hiểu một Phú Quốc nguyên bản và đa sắc màu.

Khả năng kinh doanh của Shoptel Ruby được bảo chứng bằng nguồn du khách dồi dào.

Với vị thế là trục Đại lộ quan trọng nhất nối liền hành lang kinh tế Đông – Tây, Đại lộ Bình Minh kết nối với đại lộ Ánh Sao giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo sức bật cho du lịch và kinh tế của vùng đồng thời góp phần tạo diện mạo mới cho vùng đô thị Nam Phú Quốc. Với các nhà đầu tư, ngoài kỳ vọng tăng giá đất, họ cũng nhìn ra khoản "lãi trông thấy" nhờ vị trí vàng trên "cung đường vàng" với khả năng vận hành khai thác tạo dòng tiền ngay trong thời gian ngắn tới đây.

