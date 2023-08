Lộ diện nhà thầu được chỉ định gói thầu 1.391 tỷ đồng thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt Ban Tỉnh) vừa có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (hình thức chỉ định thầu) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình đoạn Km69+500 ÷ Km86+00 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Tập đoàn Sơn Hải được chỉ định gói thầu 1.391 tỷ đồng thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Nhà thầu được chỉ định thầu là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) với giá chỉ định thầu 1.391.186.442.000 đồng, đã bao gồm 10% thuế VAT. Giá trị trên đã tiết kiệm 5% giá trị dự toán gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 900 ngày. Ngày bắt đầu công việc dự kiến ngày 1/9/2023 (ngày có lệnh khởi công).

Theo hợp đồng ký kết, nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian 24 tháng. Ngoài ra nhà thầu cam kết bảo hành 10 năm với nội dung cam kết như sau: Mặt đường (trừ hạng mục sơn kẻ mặt đường) không hằn lún, không bong bật, mặt đường bằng phẳng, êm thuận kể cả đoạn tiếp giáp vào cầu (khi lưu thông không gập ghềnh), trong mọi trường hợp xe quá tải, quá lưu lượng, thời tiết bất lợi cũng không làm thay đôi nội dung cam kết bảo hành.

Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra cao tốc đoạn qua xã Vụ Bổn (Krông Pắc, Đắk Lắk)

Như Dân Việt đưa tin, Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022. Sau đó Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89 ngày 25/7/2022 để triển khai với mục tiêu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027. Dự án được giao cho Bộ GTVT, UBND tỉnh Đắk Lắk UBND tỉnh Khánh Hòa làm Cơ quan chủ quản tổ chức thực hiện với 3 Dự án thành phần và đã chính thức được khởi công vào ngày 18/6/2023.

Dự án thành phần tại Đắk Lắk do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột có điểm đầu tại nút giao giữa QL26B và QL1, khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minhn tuyến tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (khoảng Km12+450) thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Dự án được đầu tư theo quy mô đường ô tô cao tốc, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h, giai đoạn 1 đầu tư theo quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m.

Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 117,5 km (tỉnh Khánh Hòa 32,7 km, tỉnh Đắk Lắk 84,8 km), tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (Km0+000 - Km32+000) với chiều dài khoảng 32 km thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, sơ bộ tổng mức đầu tư 5.632 tỷ đồng do UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 2 (Km32+000 - Km69+500) với chiều dài khoảng 37,5 km thuộc địa phận 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, sơ bộ tổng mức đầu tư 9.818 tỷ đồng do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 3 (Km69+500 - Km117+866) với chiều dài khoảng 48 km thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk, sơ bộ tổng mức đầu tư 6.485 tỷ đồng do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản.

Tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng 938,54 ha gồm: Đất trồng lúa 2 vụ khoảng 133,46 ha, đất nông nghiệp khác khoảng 202,64 ha, đất ở khoảng 29,47 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 48,52 ha, đất rừng sản xuất khoảng 437,57 ha, đất rừng phòng hộ khoảng 33,61 ha, đất khác khoảng 53,27 ha.