Lộ mặt ông trùm cho vay nặng lãi, đánh đập con nợ chuyên làm từ thiện

Ngày 26/1, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng, khủng bố tinh thần con nợ trên địa bàn TP.

Theo cơ quan công an, nhóm này do đối tượng Trần Đình Quân (SN 1982, quê tỉnh Nghệ An, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) cầm đầu.

Làm việc cho Quân gồm rất nhiều người khác giúp sức, hầu hết là người ngoại tỉnh. Trong đó có Trương Việt Hoàng (SN 1999, quê Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (SN 1986, quê Hà Nội) là những đối tượng giúp sức tích cực.

Thủ đoạn cho vay lãi nặng của nhóm này là bằng hình thức giả lập như: cầm cố, thế chấp xe ô tô, thế chấp sổ đỏ vay tiền.

Đối tượng Quân rất ma mãnh, một mặt chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây này; mặt khác tỏ ra là người kinh doanh buôn bán bình thường và thường xuyên làm từ thiện để che dấu thân phận thật của mình.

Thật chất Quân là đối tượng cầm đầu cốt cán, nguy hiểm trong đường dây này. Hoàng và Hiệp đã đứng ra thực hiện các giao dịch cho vay cũng như thu hồi nợ.

Nhiều con nợ đã bị nhóm này đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe doạ cả người thân với mục đích thu hồi nợ.

Đối tượng Trần Đình Quân. Ảnh: CACC

Nhận thấy các đối tượng cho vay lãi nặng và thu hồi nợ rất manh động, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn coi thường pháp luật khiến những người đã vay tiền hoang mang, Công an TP.Đà Nẵng đã lập chuyên án để triệt xoá nhóm đối tượng này.

Điển hình như vụ việc hai nạn nhân A.P và N.Q có thực hiện giao dịch vay nợ của nhóm này 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do việc làm ăn không suôn sẻ nên cả hai không có tiền trả gốc và lãi cho Quân. Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và Hiệp đưa P và Q về nhà tại trên đường Ngô Quyền đánh đập và ép buộc trả nợ.

Do không có khả năng chi trả số tiền trên nên P và Q nói với nhóm này có anh T trước được P cho vay số tiền 2,9 tỷ đồng. Thực chất số tiền anh T mượn của P không liên quan đến số tiền 7 tỷ mà Quân cho P và Q mượn, tuy nhiên Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiền này từ anh T để thu hồi nợ của P và Q.

Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T, buộc anh T phải viết giấy nợ nhóm này với số tiền 2,9 tỷ. Anh T không đồng ý, lập tức nhóm này đưa anh T về nhà và giam lỏng anh T tại chính căn nhà của mình.

Đến chiều 18/1, đồng loạt 2 tổ trinh sát của Công an TP.Đà Nẵng được lệnh nhanh chóng bắt giữ Hoàng và Hiệp.

Ngày 25/1, Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Trần Đình Quân, đồng thời kêu gọi những đối tượng trong nhóm này đã bỏ trốn khỏi địa phương khẩn trương ra trình diện để hưởng khoan hồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.